Очень разная планета: самые впечатляющие снимки Венеры из когда-либо сделанных (фото)

Венеру до сих пор иногда называют близнецом Земли из-за похожего размера и того, что это также каменистая планета. Но Венера совсем другая.

По мере того, как ученые за последние десятилетия узнали очень многое о Венере, планету если и продолжают называть близнецом Земли, то точно очень злым близнецом. Венера имеет очень плотную токсичную атмосферу, на ее поверхности невероятно жарко, ведь температура здесь может достигать больше 470 градусов Цельсия. Поэтому Венера считается самой горячей планетой, несмотря на то, что она находится дальше Меркурия (первая планета Солнечной системы) от Солнца. Венера вращается в противоположном направлении, чем Земля, и Солнце здесь восходит на западе и садится на востоке. А сутки на планете длятся дольше, чем венерианский год. Еще много тайн хранит в себе Венера и ученые пытаются их все разгадать. За время исследований несколько космических аппаратов сделали совершенно разные, но в то же время потрясающие снимки второй планеты от Солнца, пишет Mashable.

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Некоторые ученые считают, что когда-то в очень далеком прошлом Венера все же была похожа на Землю и на ее поверхности существовали океаны из жидкой воды. Но затем эволюция планеты пошла в другую сторону и ученые пытаются понят почему так случилось. Изучение Венеры до сих пор является непростым делом и только несколько космических аппаратов смогли за несколько десятилетий сделать ее фотографии.

Фото Венеры от зонда "Паркер"

Космический аппарат "Паркер", изучающий Солнце, сделал редкие снимки ночной стороны Венеры Фото: NASA

Космический аппарат "Паркер", изучающий Солнце, сделал редкие снимки ночной стороны Венеры во время короткой встречи с планетой в феврале 2021 года.

На этом изображении виден темный регион, который является самой большой возвышенностью на Венере и называется Земля Афродиты. Считается, что по размерам этот регион сопоставим с размером Африки. Из-за высоты здесь прохладнее и, следовательно, темнее. Ученые считают, что световой ободок вокруг планеты может быть "ночным свечением", то есть явлением, возникающим, когда взаимодействующие атмосферные частицы отражают свет в ночное время.

Фото Венеры от зонда "Магеллан"

Космический аппарат "Магеллан" составил первую глобальную карту поверхности Венеры Фото: NASA

Несмотря на то, что космический аппарат "Магеллан" изучал Венеру 30 лет назад, его данные до сих пор анализируют астрономы. Космический аппарат составил первую глобальную карту поверхности Венеры, и это один из самых известных когда-либо созданных снимков планеты.

Космический аппарат, который прекратил свою работу в результате намеренного падения в атмосферу Венеры в 1994 году, позволил ученым выяснить, что вулканическая активность на Венере еще существовала совсем недавно.

Фото Венеры от зонда "Венера-экспресс"

Большинство людей не ожидали бы увидеть Венеру в синем цвете, но на этом снимке планета показана в ультрафиолетовом диапазоне длин волн после обработки Фото: ESA

Большинство людей не ожидали бы увидеть Венеру в синем цвете, но на этом снимке планета показана в ультрафиолетовом диапазоне длин волн после обработки.

Космический аппарат "Венера-экспресс" в 2007 году сделал фотографию южного полушария Венеры и в частности здесь видны ее загадочные облака. Этот снимок был сделан с расстояния в 35 тысяч км. Кстати за этими же облаками еще в 1990 году наблюдал другой зонд под названием "Галилео", но с расстояния в 2,7 млн км.

В то время, как одни сутки на Венере длятся 243 земных дня, облака толщиной в несколько километров делает полный оборот по планете всего за 4 земных дня.

Фото Венеры на фоне Солнца

Космический аппарат Solar Dynamics Observatory, который занимается изучением Солнца, сфотографировал Венеру, когда она двигалась на фоне Солнца в 2012 году Фото: NASA

Космический аппарат Solar Dynamics Observatory, который занимается изучением Солнца, сфотографировал Венеру, когда она двигалась на фоне Солнца в 2012 году. Кстати, такое явление, которое получило название транзит Венеры, является очень редким и в следующий раз его можно будет увидеть только в 2117 году.

Фото Венеры от зонда "Акацуки"

Одна из самых известных фотографий Венеры была получена благодаря японскому космическому аппарату "Акацуки" Фото: JAXA

Одна из самых известных фотографий Венеры была получена благодаря японскому космическому аппарату "Акацуки", который вышел на орбиту вокруг планеты в 2015 году.

На этом ультрафиолетовом изображении атмосферы Венеры, в котором использовались искусственные цвета, оксид серы заставляет некоторые облака выглядеть темными из-за поглощения солнечного света.

Как уже писал Фокус, некоторые ученые считают, что на Венере может существовать жизнь, но обнаружить ее можно высоко в ее токсичной атмосфере.