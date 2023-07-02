Посмертные доспехи императора: археологи КНР обнаружили невероятно ценные реликвии (фото)

В 1998 и 2019 годах вокруг гробницы Цинь Ши Хуан-ди провели археологические раскопки, благодаря которым обнаружена великолепная коллекция древних каменных доспехов. Эти находки дали ценную информацию о военных достижениях и жизни императора Цинь Ши Хуан-ди.

В 1998 году команда археологов в Китае сделала открытие в участке, известном как "Яма K9801". Первый император династии Цинь правил центральной провинцией Шэньси с 221 по 210 год до нашей эры, пишет Ancient Origins.

Известный своей централизацией власти и грандиозными архитектурными проектами, такими как Великая Китайская стена и культовая Терракотовая армия, Цинь Ши Хуан-ди заказал сложный могильный комплекс.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Во время раскопок 1998 года найдено более 600 небольших известняковых плит, соединенных между собой с помощью бронзовых проводов. Впоследствии, в 2001 году, в колодце, расположенном в Синьфен, у реки Вэй, обнаружили каменные доспехи и инструменты, которые использовали при создании гробницы. Установлено, что эти артефакты датируются периодом правления династии Цинь.

В 2019 году археологи из Академии археологии Шэньси провели раскопки на месте Люцзягоу, расположенном к северу от основного захоронения и прилегающем к высокому зданию в Сяньяне, столице династии Цинь.

Эта последняя попытка привела к обнаружению новых дефектных каменных доспехов и связанных с ними инструментов. Примечательно, что все эти находки согласуются с ранее обнаруженными остатками каменных доспехов из ямы K9801 и с места в Синьфен.

Во время раскопок 2019 года команда археологов тщательно исследовала территорию площадью 144 квадратных метра, обнаружив невероятную коллекцию из 32 392 артефактов Фото: CC0

Во время раскопок 2019 года команда археологов тщательно исследовала территорию площадью 144 квадратных метра, обнаружив невероятную коллекцию из 32 392 артефактов. Среди них были каменные доспехи, некоторые из которых имели прямоугольную форму с просверленными отверстиями, отполированными поверхностями и обработанными краями.

Интересно, что археологи также обнаружили инструменты, которые использовали в процессе производства каменных доспехов. Это дало бесценную информацию о методах, которые использовали производители доспехов. Новое исследование прежде всего сосредотачивается на процессе производства каменных доспехов, тщательно разбивая его на различные этапы.

В конце концов установлено, что место раскопок 2019 года служило мастерской по изготовлению каменных доспехов во времена династии Цинь. Однако с практической точки зрения, каменные доспехи предлагали ограниченную защиту и были уязвимы к повреждениям в случае ударов, что делало их непригодными для использования в бою.

Зато каменные доспехи использовали как средство сохранения погребальных вещей во время церемонии, поскольку они разлагались медленнее по сравнению с кожаными доспехами.

Терракотовая армия и доспехи династии Цинь

Однако они имитировали стиль доспехов, распространенный в то время. Несмотря на функциональную ограниченность, включение каменных доспехов и оружия в захоронения, как, например, Цинь Ши Хуан-ди, отражает глубокое уважение народа к военному делу.

Ранее Фокус писал о шелковом императорском указе династии Цин: исследователи наткнулись на удивительный артефакт.

А также мы рассказывали о роскоши города амазонок. В античном Синопе нашли уникальную мозаику эллинизма.