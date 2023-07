Научное фиаско. Почетного Гарвардского ученого, изучающего нечестность, уличили во лжи

Ученое сообщество всколыхнуло сообщение о том, что уважаемая бихевиорист подтасовала результаты исследования 2012 года.

Ученая-бихевиорист из Гаврварда, весьма уважаема в научных кругах и известна своим тщательным изучением честного поведения людей. Каково же было удивление научного сообщества, когда ее саму обвинили во лжи — предполагается, что ученая-бихевиорист Гарвардской школы бизнеса Франческа Джино подтасовала результаты собственного исследования, опубликованного еще в 2012 году, пишет Futurism.

Впервые обвинения в адрес ученой прозвучали в блоге, который ведут несколько других исследователей. Позже они также были опубликованы в Chronicle of Higher Education. В статье говорится о том, что в 2012 году Джино с двумя другими учеными-бихевиористами опубликовали исследование, основанное на изучении нечестности людей во время заполнения бланков страховой. Тогда ученые утверждали, что люди, подписывающие обещание честности перед заполнением форм, с большей вероятностью будут правдивы, чем те, кто подписывает их после заполнения документов.

Отметим, что исследования было опубликовано в 2012 году в Proceedings of the National Academy of Sciences и было основано на данных страховой компании, которая изучала, насколько честно клиенты сообщали о пробеге и других ключевых показателях.

В 2021 году ученые пришли к выводу, что результаты данного исследования были сфабрикованы и тому есть веские доказательства. Об этом они написали в своем анонимном посте. После этой публикации журнал отозвал оскорбительное исследование.

Само скандальное исследование утверждает, что данные были предоставлены непосредственно потребителями, однако уличившие Джино во лжи исследователи считают, что есть веские доказательства, что кто-то из авторов исследования подделал его результаты.

По словам специалиста по поведению из Уортона Морис Швейцер, это фиаско всколыхнуло академическое сообщество, так у Джино множество сотрудников, статей и она действительно является "ведущим ученым в этой области". Другие исследователи также утверждают, что они были шокированы обвинениями в адрес Джино, хотя и признают, что используемая ей методология, основанная на опросах, по сути может давать весьма сомнительные результаты.

Отметим, что в данный момент Франческу Джино отправили в академический отпуск, пока проводится расследование и проверяются результаты исследования 2012 года.

