Темная материя взаимодействует со Вселенной неожиданным образом: новая теория

Новое исследование предлагает новую модель взаимодействия между темной материей и гравитацией.

Согласно теории всемирного тяготения Исаака Ньютона, гравитация — это действие, когда один объект ощущает влияние другого независимо от расстояния. Но Альберт Эйнштейн переосмыслил гравитацию в своей общей теории относительности, согласно которой она изменяет кривизну локального пространства-времени. Отсюда исходит принцип локальности, который гласит, что объект находится под непосредственным влиянием своего окружения, а удаленные объекты не могут мгновенно "общаться" друг с другом. С появлением квантовой механики физики обнаружили, что нелокальные явления не только существуют, но и лежат в основе реальности, какой мы ее знаем. Это включает в себя квантовую запутанность, когда свойства одной частицы могут быть переданы другой мгновенно и независимо от расстояния. В новом исследовании, опубликованном в издании The Astronomical Journal, ученые предположили, что темная материя может взаимодействовать с гравитацией нелокальным образом, пишет Universe Today.

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Принято считать, что невидимая нам темная материя составляет около 85% всего вещества во Вселенной. Она взаимодействует с обычной материей только через гравитацию.

Согласно теориям, темная материя является фундаментальной составляющей Вселенной, которая отвечает за формирование галактик и скоплений галактик. Но природа темной материи, касательно ее состава и того, как она взаимодействует с меньшими галактиками, остается загадкой.

Новое исследование предлагает новую модель взаимодействия между темной материей и гравитацией Фото: EarthSky

Ученые предложили новую модель нелокального взаимодействия между темной материей галактики и гравитацией, которая может дать новый взгляд на загадочную природу темной материи. Согласно новой теории, в самой внутренней части маленьких галактик темная материя ведет себя как нелокальный объект, взаимодействующий со всеми другими массами во Вселенной.

Это противоречит преобладающим теориям, согласно которым темная материя является "холодной" и состоит слабо взаимодействующих массивных частиц или вимпов, которые двигаются медленнее скорости света и слабо, и локально взаимодействуют с обычной материей.

По словам ученых, с проверкой теории о холодной темной материи внутри самых маленьких галактик возникают проблемы. Поэтому новая модель способна преодолеть эти проблемы, ведь она предлагает нелокальное взаимодействие темной материи внутри галактик.

Теория нелокальности, предложенная учеными, предлагает потенциально революционное решение в рамках теории холодной темной материи и может иметь важные последствия для космологии.

Как уже писал Фокус, ученые решили снова проверить теорию относительности Эйнштейна с помощью измерений искривления пространства-времени. Окончательно проверить теорию относительности Эйнштейна ученые хотят с помощью нового метода.

Также Фокус писал о том, что телескоп Уэбб сделал снимки четырех планет-гигантов Солнечной системы и они выглядят совсем не так, как мы привыкли их видеть. После того, как космическая обсерватория сделала фотографию Сатурна в инфракрасном диапазоне света, у ученых теперь есть, так сказать, "полное собрание сочинений".