Набирают часовых. Ученые рассказали, зачем российский флот массово вербует дельфинов в Черном море

Исследователи рассказали, как и для чего российская армия использует морских млекопитающих.

Мы можем думать о дельфинах, как о развитых компанейских млекопитающих, но едва ли нам придет в голову использовать этих животных для создания закаленной в боях команды воинов. Впрочем, российские военные массово вербуют дельфинов-афалин для защиты Севастопольской военно-морской базы в Черном море, пишет Science Alert.

По данным Министерства обороны Великобритании, дрессированные млекопитающие содержатся в специальных загонах, а их основная роль заключается в отпугивании дайверов. Едва ли группа "боевых дельфинов" станет вступать в рукопашный бой с непрошеными гостями или атаковать кого-либо плавниками вместо российской армии, однако они в действительности вполне способны предупредить о приближении какой-либо угрозы.

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Британская разведка также заявляет, что в последние недели количество завербованных дельфинов возросло почти в два раза, что позволяет предположить, что российский флот планирует привлечь для охраны военно-морской базы больше афалинов.

Отметим, что россияне контролируют Севастополь с момента вторжения в Крым в 2014 году. Чтобы защитить свои позиции в Севастополе российский флот использует сеть противоторпедных сетей, глубинных бомб и ракетных установок. Однако если дайверам удастся преодолеть все эти уровни защиты, тут в игру должны вступить дельфины. Предполагается, что в настоящее время дельфинов держат в порту с возможностью перемещения по базе на лодках в специальных люльках.

Графика, показывающая оборону Севастополя Фото: UK Ministry of Defence

Несмотря на то, что идея использовать морских млекопитающих для защиты портов может показаться весьма нелепой, исследователи отмечают, если копнуть немного глубже все станет на свои места. Во-первых, дальфины-афалины способны развивать скорость около 29 километров в час, что значительно больше, чем лучшие пловцы мира — около 10 километров в час. Таким образом ученые отмечают, что ни один человек на свете буквально не сможет переплыть дельфина, каким бы опытным ныряльщиком и дайвером он не был. По сути, это делает этих животных крайне полезными, когда дело доходит до обнаружения дайверов, которые пытаются пройти незамеченными.

Исходя из всего вышеперечисленного, исследователи отмечают, что абсурдная на первый взгляд идея использования дельфинов для защиты, в действительности имеет смысл. К слову, считается, что российский военно-морской флот использует морских животных в течение многих лет. Ранее уже были сообщения об использовании дельфинов, а также китов-шпионов, которые доставляли российское оборудование.

Исследователи отмечают, что эти киты фактически не только доставляли оборудование, которое могло использоваться или не использоваться для мониторинга, но и демонстрировали чрезвычайное дружелюбие в отношении людей. Некоторые ученые полагают, что дружелюбие и готовность приблизиться к лодкам на самом деле может означать "избавление от упряжки". Впрочем, страны, использующие морских млекопитающих в своих целях, как правило, не особенно стремятся раскрывать свои стратегии.

Отметим, что россияне не единственные, кто занимается дрессировкой дельфинов, ВМС США также обучают афалинов искать подводные мины и отмечать их местонахождение. Эти эксперименты длятся с 1960-х годов, то есть фактически речь идет о десятилетиях испытаний и исследований.

Ранее Фокус писал о том, что косатки, уничтожающие лодки в океане, не единственные, кто учат друг друга: дельфины тоже в деле.