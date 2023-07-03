Астрономы обнаружили на Солнце "падающие звезды": это ранее неизвестное явление (фото)

Приборы космического аппарата Solar Orbiter обнаружили неизвестные ранее явления в короне Солнца.

Группа астрономов из нескольких европейских научных учреждений представила новое исследование, согласно которому аппарат Solar Orbiter обнаружил на Солнце "падающие звезды". Новое наблюдение за нашей звездой помогло обнаружить неизвестные ранее явления в виде похожих на метеориты огненных шаров, которые возникают в корональном дожде в короне Солнца, пишет Royal Astronomical Society.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Корональный дождь — это процесс конденсации, при котором часть плазмы Солнца слипается из-за внезапных локальных перепадов температуры. Корона, которая является самой внешней частью атмосферы Солнца, состоит из газа с температурой в миллионы градусов Цельсия, а быстрые перепады этой температуры производят очень плотные сгустки плазмы, достигающие 250 км в ширину. Эти огненные шары падают обратно на Солнце, поскольку гравитация притягивает их со скоростью более 100 км/с.

Приборы космического аппарата Solar Orbiter обнаружили неизвестные ранее явления в короне Солнца Фото: ESA

На самом деле ученые представили результаты исследования Солнца, которое аппарат Solar Orbiter провел еще весной прошлого года. Тогда солнечный зонд смог подлететь к Солнцу относительно близко – на расстояние в 49 млн км. В результате удалось получить намного больше данных о короне Солнце, чем когда-либо прежде.

Вместе с первыми изображениями сгустков плазмы в корональном дожде космический аппарат также наблюдал за нагревом и сжатием плазмы непосредственно под ними. Ученые считают, что здесь плазма нагревается до миллиона градусов Цельсия и это длится несколько минут, пока огненные шары падают.

Как известно "падающими звездами" на Земле называют метеориты, которые сгорают в нашей атмосфере и лишь некоторые из них могут упасть на поверхность планеты. Но корона Солнца тонкая и имеет низкую плотность, поэтому, как считают ученые, большинство местных "падающих звезд" добираются до поверхности Солнца целыми.

Вместе с первыми изображениями сгустков плазмы в корональном дожде космический аппарат также наблюдал за нагревом и сжатием плазмы непосредственно под ними Фото: ESA

Ученые еще никогда не видели момент падения этих комков плазмы, но наблюдения Solar Orbiter показали, что этот процесс может вызвать кратковременную сильную вспышку света вместе с появлением восходящего вверх потока вещества и ударными волнами, которые повторно нагревают плазму наверху.

По словам ученых, внутренняя часть короны Солнца настолько горячая, что возможно, космические аппараты никогда не смогут подлететь к ней очень близко. Тем не менее, Solar Orbiter вращается достаточно близко к Солнцу, чтобы обнаруживать мелкомасштабные явления, которые происходят в короне Солнца. Это позволяет получить важнейшие данные о том, что здесь происходит.

Эти наблюдения космического аппарата также подтвердили более ранние исследования, которые показали, что корональный дождь гораздо более распространен, чем считалось ранее.

Как уже писал Фокус, согласно новой теории, темная материя взаимодействует со Вселенной неожиданным образом. Новое исследование предлагает новую модель взаимодействия между темной материей и гравитацией.