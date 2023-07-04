Сильнейшая вспышка на Солнце: пострадал один континент, ожидается геомагнитная буря (видео)

В солнечном пятне, которое в 7 раз больше Земли по размерам, произошла вспышка класса Х.

Взрыв на Солнце произошел в огромном солнечном пятне под названием AR3354, которое в 7 раз больше диаметра Земли, то есть его размер примерно 89 тысяч км. Вспышка на Солнце была зафиксирована космическим аппаратом SDO поздно вечером, 2 июля, а именно в 22:14 по Киеву, пишет Space.

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Самая мощная из всех существующих вспышек на Солнце, вспышка класса Х, если точнее, то класса Х1.1, произошла в гигантском солнечном пятне AR3354 и поток энергии уже через 10 минут достиг нашей планеты.

Это сильнейшее излучение от Солнца ударило в атмосферу Земли, ионизировало ее верхний слой и это стало причиной достаточно длительного отключения коротковолновой радиосвязи в западной части Северной Америки, а также в некоторых частях Тихого океана. По словам ученых из NASA, отключение связи продолжалось целых полчаса, что является одним из рекордов для подобных событий.

Вспышка на Солнце была зафиксирована космическим аппаратом SDO поздно вечером, 2 июля Фото: NASA

Ученые заявили, что это уже 18-я подобная вспышка класса Х в 25-м солнечном цикле, который начался в 2019 году. Стоит заметить, что во время предыдущего 11-летнего солнечного цикла вспышек подобной мощности было зафиксировано всего 14. Это не удивительно, ведь согласно недавним исследованиям, нынешний солнечный цикл является гораздо более активным в плане появления как общего количества вспышек, так и вспышек Х-класса вообще.

По данным NASA, на Солнце за последние месяцы появлялось гораздо больше солнечных пятен, чем в прошлом. Например, только в июне этого года ученые зафиксировали самый высокий среднемесячный показатель появления пятен на Солнце за последний 21 год. То есть грядущий солнечный максимум на Солнце, когда активность нашей звезды достигнет своего пика, как и прогнозировали некоторые ученые, действительно будет характеризоваться появлением намного большего количества вспышек, чем раньше. Пик этой активности, по разным оценкам может наступить уже в следующем году, хотя другие прогнозы говорят о том, что он наступит не раньше 2025 года.

На Солнце за последние месяцы появлялось гораздо больше солнечных пятен, чем в прошлом Фото: NASA

Вспышки на Солнце, которые относятся к пяти разным классам (А, В, С, М и Х), возникают в результате пересоединений линий магнитного поля в солнечных пятнах. То есть эти силовые линии запутываются, разделяются, а затем снова соединяются.

Как уже было сказано выше, вспышки на Солнце, которые принадлежат к классу Х являются самыми сильными из возможных на нашей звезде. Вспышки Х-класса в 10 000 раз мощнее, чем самые слабые вспышки класса А. Но в последнее время астрономы также фиксируют появление большого количества вспышек класса С и М. Если на пути этого излучения находится Земля, то такие выбросы энергии приводят к вышеописанным проблемам, но они также могут повлиять на работу спутников и энергосистем.

В солнечном пятне, которое в 7 раз больше Земли по размерам, произошла вспышка класса Х

Стоит ли ждать геомагнитной бури? По словам ученых, такие мощные вспышки на Солнце часто сопровождаются выбросами плазмы или корональными выбросами массы. Пока что аппарат SDO не зафиксировал такого выброса, но ученые считают, что такая продолжительная вспышка не могла обойтись без выброса плазмы. Поэтому, возможно он прошел пока не замеченным. Как это иногда бывает, о том, что такой выброс случился, ученые узнают уже, когда он достиг Земли.

Если же подобное извержение произошло, то, по словам ученых, уже в среду, 5 июля или же в четверг, 6 июля, эта плазма достигнет планеты и вызовет геомагнитную бурю. Но мощность этой бури может быть, как большой, так и не очень, ведь она не зависит от мощности солнечной вспышки.

Как уже писал Фокус, с помощью космического аппарата SDO ученые смогли обнаружить на Солнце новое необычное явление, которое похоже на то, которое иногда наблюдается на Земле. Но на самом деле, конечно же, эти явления имеют очень мало общего.