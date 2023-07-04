Робот Бендер осветит дорогу астронавтам на Луне: даже в кратерах, никогда не видевших света

Оборудование, которое будет работать в затененных кратерах на Луне сможет всегда получать свет Солнца благодаря устройству Light Bender.

Американская частная компания Maxar заключила контракт с NASA в мае этого года на создание специального роботизированного аппарата, с помощью которого астронавты и их оборудование смогут всегда получать солнечный свет даже там, куда он не поступает, пишет Space.

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Согласно новой концепции, новые роботизированные аппараты под названием Light Bender будут с помощью зеркал отражать солнечный свет и перенаправлять его на солнечные панели других аппаратов и оборудования на Луне, которые размещены в затененных кратерах. То есть в этих кратерах и других подобных местах на нашем спутнике никогда нет света, а он необходим для работы всего лунного оборудования, работающего на солнечной энергии.

В конце 2025 года NASA планирует высадить астронавтов в районе южного полюса Луны, где с одной стороны много водяного льда, из которого можно добыть воду и кислород, а с другой стороны на некоторых участках бывают длительные периоды, когда сюда не попадает солнечный свет. Или же он не попадает сюда, как это происходит в некоторых кратерах, вообще никогда. Соответственно для успешных дальнейших миссий по исследованию Луны нужно обеспечить оборудование, да и самих астронавтов, необходимой солнечной энергией.

Оборудование, которое будет работать в затененных кратерах на Луне сможет всегда получать свет Солнца благодаря устройству Light Bender Фото: Maxar

Как раз для этого и будут созданы роботизированные аппараты Light Bender, которые буду использовать зеркала для отражения света и перенаправления его на солнечные панели других аппаратов.

Согласно проекту, робот сможет поднять два 10-метровых зеркала на вершину телескопической мачты высотой в 20 метров. Одно зеркало будет собирать свет и отражать его на второе зеркало, а оно в свою очередь в автономном режиме отправит свет в нужном направлении. Учитывая размер зеркал, предполагается, что они будут собраны уже на Луне.

В компании Maxar считают, что подобные автономные роботы сыграют важнейшую роль в создании инфраструктуры на Луне, которая необходима для ее дальнейшего исследования и основания здесь постоянной базы. То есть, не будет необходимости отправлять большое количество астронавтов на Луну, чтобы они занимались созданием необходимой инфраструктуры. Небольшая группа астронавтов будет лишь контролировать процесс работы роботов, а в перерывах между пилотируемыми миссиями роботы будет работать полностью в автономном режиме.

Напоминаем, что планируемая высадка на Луну через полтора года станет первым посещением людьми нашего спутника с 1972 года.

Фокус уже писал о том, что компания из Австралии занялась созданием специальных аппаратов, которые помогут обнаружить полезные ископаемые на Луне.