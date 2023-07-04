Медные челюсти. 35-сантиметровые черви с металлическими зубами реальны и прячутся на мелководье

Чаще всего жертвами этих монстров с острыми зубами становятся добытчики наживки и рыбаки.

Узкие тела и мясисто-розовая окраска мотылей едва ли делают их визуально притягательными, а наличие металлических зубов и вовсе вселяет ужас. Эти существа относятся к роду Glycera — группе многощетинковых червей, которые чаще всего обитают на мелководье в морской среде, пишет IFLScience.

Исследователи отмечают, что наиболее впечатляющим, пожалуй, являются их челюсти, которые на 10% состоят из кристаллов меди и настолько прочны, что одного "комплекта", по сути, может хватить на всю жизнь, то есть около 5 лет жизни мотыля. Еще одной особенностью мотылей является то, что они способны растягивать свои тела до 35 сантиметров.

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Чаще всего жертвами нападения этих зубастых монстров становятся добытчики наживы и рыболовы. Впрочем, статистика свидетельствует о том, что укусы мотылей — крайне редкое явление. Тем не менее те, кто столкнулся с ними воочию, рисуют весьма неприятные картины, ведь известно, что мотыли могут использовать свои медные зубы, чтобы прокусить экзоскелет жертвы и ввести яд, который парализует ее. Некоторые исследователи также полагают, что медные зубы мотылей также способны ускорять время, необходимое для того, чтобы яд начал действовать, как химический парализатор.

В 2022 году морской эколог рассказала о симптоматическом отравлении, которое она испытала, подвергшись нападению мотыля во время полевых исследований. Ученая рассказывала, что укус медных челюстей по ощущениям был похож на "укус пчелы", а также сопровождался болью и зудом. Примерно через сутки после укуса колотые раны от зубов закрылись, а на их месте образовались эритемозные пятна.

На 8 день после укуса морской эколог была вынуждена обратиться за медицинской помощью, так как на пальце все еще сохранялся отек и неожиданно изменил цвет. На 9 день стал еще более опухшим и теплым, однако не болел. Тем не менее на местах проколов присутствовали явно выраженные везикулы.

Исследователи отмечают, что до сих пор не совсем ясно, были ли эта реакция на укус вызвана ядом, вторичной бактериальной инфекцией, или их комбинацией. Однако авторы исследования уверены, что рыбакам и жертвам мотылей необходимо чаще сообщать об укусах, чтобы исследователи могли больше узнать о том, как это влияет на организм человека.

Отметим, что в животном мире металл встречается крайне редко, как минимум потому, что его весьма нелегко обнаружить в больших количествах. К счастью для мотыля, он скрывается в отложениях, а потому может поглощать необходимое количество меди из окружающей среды. Однако ученые все еще не разгадали тайну образования у мотылей медных зубов — загадкой остается, как эти черви сумели переработать мед и направить ее отложения в челюсть, чтобы сформировать зубы.

В 2022 году ученые смогли пролить свет на эту тайну. Исследователи обнаружили белок, способствующий созданию металлических зубов у мотылей. Результаты свидетельствуют, что этот белок выполняет впечатляющий набор из 6 основных функций. В результате им удалось отрастить четыре устрашающих медных клыка, которые используются для атаки и борьбы с соперниками.

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