Лингвистическая тайна: что известно о доисторическом языке неандертальцев и как они общались

Из-за ограниченности окаменелостей, которые не умеют разговаривать, и исчезновения неандертальцев задолго до появления устройств для записи, археологи не могут определить степень их лингвистических способностей. Однако они не сдаются.

По словам исследователей, неандертальцы почти наверняка говорили на языках, очень похожих на наши, но, кажется, менее структурно сложными и менее функционально гибкими. Это утверждение основывается на всестороннем анализе различных факторов, в том числе анатомических, социокультурных, когнитивных, экологических и генетических данных, касающихся речевых способностей древних людей, пишет IFLScience.

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Одно из важных наблюдений, сделанных лингвистом Антонио Бенитес-Буррако, касается сходства голосового аппарата неандертальцев с нашим, что означает, что они были способны произносить большинство тех же звуков, что и современные люди.

Кроме того, их слуховые способности были сопоставимы с нашими, что свидетельствует о том, что они обладали необходимыми физическими чертами для сложной голосовой коммуникации.

Однако форма полости черепа неандертальцев указывает на то, что их мозг был менее "шарообразным" по сравнению с нашим. Это несоответствие свидетельствует о том, что таламус, область, которая имеет решающее значение для обработки речи, могла быть менее заметной у неандертальцев.

Итак, существует предположение, что неандертальцы могли быть менее искусными в "кросс-модальном мышлении" и не имели нашей способности конструировать сложные языковые структуры, сочетая различные концепции.

Автор далее замечает: "Очевидно, что эти языки также могли быть менее способными передавать сложные пропозициональные значения".

Что касается акустических свойств языка неандертальцев, Бенитес-Буррако предполагает, что холодная, сухая и открытая среда, в которой они жили, потенциально повлияла на преобладание богатого консонантизма в их языках.

Эта гипотеза основывается на известных корреляциях между условиями окружающей среды и языком, где холодные температуры, как считается, препятствуют использованию высоты голоса для передачи лингвистической информации, тогда как сухость может препятствовать использованию вокальных звуков.

Однако важно отметить, что Бенитес-Буррако описывает это изображение гипотетического языка неандертальцев как "очень грубое" и "очень теоретическое".

Автор признает, что без изобретения машины времени мы вряд ли когда-нибудь окончательно поймем, как общались наши древние родственники.

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