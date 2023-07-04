Астероид летит к Земле: ученые рассказали, когда начинать волноваться по-настоящему

Специалист из NASA назвал основные признаки того, что астероидная угроза окажется реальной, а не раздутой "страшилкой".

В 2029 году 13 апреля произойдет нечто крайне тревожное в плане планетарной безопасности. В этот день мимо Земли пролетит астероид Апофис, чей диаметр составляет 300 метров, а масса около 20 млн тонн. Дело в том, что эта космическая скала пролетит настолько близко от нашей планеты, что астероид будет виден в небе в некоторых уголках Земли.

Такие астероиды как Апофис, к счастью, чрезвычайно редкое явление. Тем не менее, ежедневно можно найти информацию об очередном астероиде, который то пронесется мимо Земли на захватывающей скорости, то подойдет к ней достаточно близко.

Все эти объекты, хоть и являются захватывающими проявлениями космического хаоса, они не представляют настоящей угрозы для Земли. Специалист космического агентства NASA по планетарной обороне Линдли Джонсон объяснил, когда же стоит начинать по-настоящему волноваться, как отличить настоящую угрозу от раздутого заголовка, пишет Mashable.

Еще в 2016 году NASA создало Управление по координации планетарной обороны, чья основная цель заключается в предоставлении "своевременной и точной информации правительству, СМИ и общественности о приближении к Земле потенциально опасных объектов (ПОО), а также об их потенциальном воздействии".

Несмотря на частые сенсационные сообщения о приближающихся астероидах, NASA никогда не поддерживало подобную панику.

"На самом деле мы никогда не делали соответствующих предупреждений. Иногда, мы лишь информируем общественность о тех или иных интересных космических объектах, которые сближаются с Землей", — говорит Джонсон.

Как известно, 30 июня 1908 году астероид шириной около 37 метров вошел в атмосферу Земли, а после взорвался над лесистой местностью Сибири. Ударная волна, возникшая в результате "Тунгусского события" выкосила деревья, а в более 30 километрах люди были "подброшены в воздух".

На сегодняшний день такой взрыв может уничтожить целый городской район.

"Такое событие имело бы серьезные последствия, если бы произошло в наши дни. К счастью, на сегодняшний день велика вероятность того, что мы будем знать о надвигающейся угрозе заранее", — отмечает Джонсон.

Фото: Live Science

Предупреждения об угрозе

В целом существует два типа предупреждений: уведомление об очень близком контакте и уведомление о потенциальном столкновении.

Близкий контакт

Близкий контакт означает, что астероид не столкнется с Землей, но NASA полагает, что событие заслуживает внимания общественности, говорит Джонсон. Это может быть как небольшой камень, так и нечто подобное Апофису.

В таком случае, публикации в СМИ, скорее всего, появятся быстрее, чем официальное заявление NASA. Агентству потребуется как минимум несколько часов, чтобы все перепроверить.

"Наша цель заключается не в том, чтобы сделать заявление первыми, а в том, чтобы предоставить самую полную информацию", — объясняет сотрудник агентства.

Потенциальное столкновение

Ситуация становится по-настоящему серьезной, если NASA обнаружит астероид размером около 10 метров в ширину и с вероятностью падения на Землю более 1%.

Тогда Управление по координации планетарной обороны NASA направит уведомление в Белый дом, Конгресс и правительственные учреждения. Такое предупреждение будет иметь совсем другой вид, чем обычный пресс-релиз NASA, которые публикуются в Интернете.

"Информация будет обнародована Белым домом. С того самого момента это станет чрезвычайной ситуацией национального масштаба", — говорит Джонсон.

Но NASA не будет работать в этот момент в одиночку. Агентство будет делиться получаемой информацией со своим партнерами по мониторингу астероидов, такими как Европейское космическое агентство и Международная сеть предупреждения об астероидах (IAWN), признанная ООН.

Важной задачей всего этого процесса будет информирование не только о том, какая вероятность столкновения, а также и о том, какой может быть ущерб. В этом случае решающую роль играют несколько факторов, среди которых размер и состав космического камня.

"В зависимости от того, взорвется астероид в атмосфере или врежется в землю, будет варьироваться руководство для правительств", — отмечает сотрудник NASA.

Тунгусский метеорит взорвался в атмосфере Земли, но камень больших размеров смог бы пережить полет и упасть на поверхность Земли.

В случае, если окажется, что крупный астероид действительно столкнется с Землей и его невозможно отклонить от этого курса, тогда специалисты проведут тысячи симуляций, чтобы спрогнозировать, где может упасть астероид.

К счастью, Земля – это океанический мир, так как 71% нашей планеты покрывает вода. Исходя из этого, велика вероятность того, что астероид упадет именно в океан и густонаселенные регионы Земли смогут избежать незавидной участи.