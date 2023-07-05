Постковидный синдром может быть вообще не связан с COVID-19: что выяснили ученые

Исследователи говорят, что "долгий" ковид может быть вызван совсем другим вирусом.

С начала пандемии ученые считали, что постковидный синдром или "долгий" ковид является результатом реакции иммунной системы на COVID-19. Теперь же исследователи полагают, что COVID-19 здесь и вовсе не при чем, пишет PainNews.

Постковидный синдром – это пока плохо изученное состояние, которое сопровождается хронической усталостью, туманом в голове, бессонницей, болью в груди и другими симптомами на протяжении долго времени после болезни.

Теперь же небольшое исследования, проведенное в Великобритании, предположило, что постковидный синдром возможно не связан с вирусом SARS-CoV-2. Вместо этого, организм таким образом может реагировать на активацию спящих внутри нас вирусов.

"Долгий ковид встречается в одном из 10 случаев COVID-19, но мы до сих пор не понимаем, что именно его вызывает. Существует несколько теорий, включающих предположение о том, что состояние может быть вызвано воспалительной иммунной реакцией на COVID-19, который надолго остается в организме и вызывает перегрузку иммунной системы. Второй вариант предполагает, что виновником "долгого ковида" может быть реактивация латентных вирусов, таких как цитомегаловирус человека или вирус Эпштейна — Барр (вирус герпеса, — ред.)", — говорит доктор медицинских наук, старший преподаватель Школы клеточной и молекулярной медицины Бристольского университет Лаура Ривино.

В своем исследовании Ривино и ее команда проанализировали образцы крови 63 пациентов с легкими, умеренными или тяжелыми симптомами, которые были госпитализированы до того, как вакцины стали доступными.

Результаты исследования, опубликованные в журнале eLife, показали, что у пациентов с тяжелыми симптомами COVID-19 спустя три месяца наблюдалась значительная дисфункция Т-лимфоцитов. Организм вырабатывает их для борьбы с бактериями и вирусами.

Анализ показал, что во время "долгого ковида" не было увеличения числа иммунных клеток, нацеленных на SARS-CoV-2. Но при этом появились Т-клетки, которые нацелились на цитомегаловирус – распространенный вирус, обычно он безвреден, но может оставаться в организме на всю жизнь после того, как им переболели. Такие данные говорят о том, что длительная активация Т-клеток, которая наблюдается через три месяца после тяжелого течения ковида, может быть вызвана не вирусом SARS-CoV-2, а посторонними спящими вирусами, которые были реактивированы.

"Необходимо провести более масштабные исследования с участием большего числа пациентов, включая, вакцинированных. Понимание ситуации поможет нам подобрать терапию для этого изнурительного состояния", — подчеркнула Ривино.

Пока хорошая новость заключается в том, что через 12 месяцев уровень Т-клеток у пациентов с тяжелыми симптомами ковид были такими же, как и у пациентов с легкими и умеренными симптомами.

Напомним, ученые поняли, как коронавирус "плавит" человеческий мозг. По словам исследователей, SARS-CoV-2 и другие подобные ему вируса вызывают слияние клеток головного мозга, что в свою очередь, приводит к хроническим неврологическим симптомам.