Рукотворные пещеры неизвестного происхождения: их назначение после 2 тысячелетий до сих пор тайна

Загадочные пещеры Лунъю занимают почетное место в анналах древней истории, заинтересовывая исследователей и ученых. Эти рукотворные подземные залы, которым около двух тысячелетий, оставались скрытыми, пока в 1990-х годах случайно не привлекли внимание местных фермеров.

На эти пещеры, расположенные вблизи села Шиян Бейкунь, раскинувшегося вдоль реки Ку в провинции Чжэцзян на востоке Китая, наткнулись в 1992 году, когда фермеры осушали ряд прудов. Дальнейшие исследования обнаружили еще 19 меньших пещер в этой же местности, пишет IFLScience.

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Как показало комплексное исследование, проведенное в 2009 году, 24 пещеры имеют разные размеры: от 18 до 34 метров в ширину и от 8 до 18 метров в высоту. После их открытия их исследовали археологи из Китая, Японии, Польши, Сингапура и Соединенных Штатов.

Выдающейся находкой в этих пещерах стало наличие реликвий, датируемых периодом правления императора Сюань из династии Хань (91-48 гг. до н. э.). В свою очередь это свидетельствует о том, что найденные пещерные сооружения создали люди более двух тысячелетий назад.

Возраст пещер поразил экспертов, которые пытались выяснить, как им удалось выдержать более чем два тысячелетия, сохранив свою структурную целостность. Кроме того, эти архитектурные чудеса не похожи на типичные сооружения своего времени, что создает дополнительную интригу.

Наблюдая за полосами, украшающими стены пещеры, можно предположить, что они тщательно вытесаны, слой за слоем, из твердого грунта. Однако точные методы строительства, использовавшиеся для формирования этих пещер, остаются окутанными тайной, поскольку никаких древних записей об их создании никогда не найдено.

Сравнение с гротами Хуашань, расположенными в 200 километрах, показывает сходство между этими двумя структурами. Однако считается, что гроты Хуашань были построены примерно на 1 500 лет позже, что добавляет загадочности пещерам Лунъю.

Более того, цель, стоявшая за тяжелыми усилиями по высечению этих подземных владений, ускользает от понимания. Что это было: убежище, тайник, церемониальное сооружение, роскошное убежище для элиты или, возможно, хранилище природных ресурсов? Обоснование остается неуловимым.

Теория, предложенная в 2014 году Ян Хунсюнем, авторитетным исследователем Института археологии Китайской академии общественных наук, утверждает, что пещеры построены по заказу древнего царя Гоцзяня в 494 году до нашей эры. Согласно китайским СМИ, Хунсюнь постулирует, что Гоцзянь использовал эти пещеры как тайное убежище для своих многочисленных воинов после громкого поражения на поле боя.

Однако важно признать, что многочисленные аспекты пещер Лунъю продолжают озадачивать исследователей, оставляя после себя ореол таинственности. Однако можно с уверенностью утверждать, что участие внеземных существ в их строительстве исключено, несмотря на распространенные предположения.

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