Улетела, но обещала вернуться. Земля готовится отлететь от Солнца на самое дальнее расстояние

Исследователи говорят, что этот день настанет уже 6 июля.

Наша планета Земля 6 июля будет находиться в самой дальней точке от Солнца. По словам ученых, это ежегодное событие называется афелий – наиболее удаленная от Солнца точка орбиты планеты, пишет LiveScience.

Тем, кто задается вопросом, почему приходится испытывать такую сильную жару, находясь так далеко от Солнца, ученые советуют вспомнить, как вращается наша планета.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Астрономы называют среднее расстояние от Земли до Солнца астрономической единицей (AU), которая примерно равна 150 млн км, согласно данным Международного астрономического союза. Но слегка эллиптическая орбита Солнца означает, что один день в году Земля будет находиться ближе всего к Солнцу (перигелий), а один день – дальше всего (афелий).

Известно, что в 2023 году перигелий состоялся 4 января, когда Земли оказалась на расстоянии в 0,98 а.е. от Солнца. Астроном Фред Эспенак говорит, что во время афелий 6 июля Земля будет находиться на расстоянии в 1,01 а.е. от Солнца.

Фото: Live Science

Впервые человечество заметило перигелий и афелий в 17 веке. Астроном Иоганн Кеплер вычислил, что планеты имеют преимущественно эллиптические орбиты вокруг Солнца.

Также по данным NASA, наша планета движется быстрее всего, когда находится в перигелии, а медленнее всего в афелии. Именно это делает лето в Северном полушарии на несколько дней длиннее, чем лето в Южном полушарии.

Несмотря на то, что разница в расстоянии между перигелием и афелием может составлять миллионы километров, она крайне мало влияет на температуру на Земле. Времена года на планете обусловлены наклоном оси на 23,5 градуса, а это означает, что солнце свети на разных широтах под разными углами в течение года.

Обычно афелий наступает через несколько недель после июньского солнцестояния, а перигелий близко к декабрьскому солнцестояния, но так будет не всегда. Даты перигелия и афелия смещаются на день каждые 58 лет, начиная с 13 века.