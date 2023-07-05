Не такой уж и приветливый Шир: почему большая часть Новой Зеландии пустует

Новая Зеландия, известная своей красотой, на самом деле имеет особенность: на большей части территории островов никто не живёт. Более 86% населения Новой Зеландии проживает в городских районах, а 2,4 млн человек, примерно половина населения, проживают в пяти самых густонаселенных городах страны.

Для контекстуализации этого факта следует учесть, что хотя территория Новой Зеландии сопоставима с территорией Великобритании, последняя может похвастаться населением более 67 миллионов, что в тринадцать раз превышает население Новой Зеландии, пишет Grunge.

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Новая Зеландия всегда находилась на задворках мировой арены. Как объясняет Энциклопедия Новой Зеландии, человеческая миграция началась из Африки примерно 100 000 лет назад, в конечном итоге разделившись на различные культуры и народы, которые существуют сегодня.

Переселенцы достигли Новой Зеландии через 500 лет после того, как они впервые прибыли на Таити и Гавайи, два острова, расположенные посреди бескрайних просторов Тихого океана.

Взгляд на карту мира проливает свет на причины этого запоздалого открытия. Хотя многие считают, что Новая Зеландия граничит с Австралией, расстояние между ними составляет более 4 000 километров. По сути, Новая Зеландия не только была заселена людьми последней, но и остается чрезвычайно труднодоступной.

Маори прибыли в Новую Зеландию между 1200 и 1300 годами н. э., за ними следовал голландский исследователь Абель Тасман, который наткнулся на эту землю более 300 лет спустя, в 1642 году, и окрестил ее "Новой Зеландией". Это название сохранилось с течением времени.

Английский исследователь Джеймс Кук прибыл сюда в 1769 году, и заявил, что эта территория принадлежит английской короне. В конце концов, Новая Зеландия получила независимость в 1907 году. Таким образом, только в новейшей истории Новая Зеландия получила возможность для роста населения.

Это подводит нас к вопросу пригодности местности Новой Зеландии для жизни. Во-первых, 30% всей территории страны составляют сохранившиеся национальные парки. Большую часть своего существования новозеландский ландшафт оставался нетронутым, что обуславливает необходимость его сохранения, чтобы сохранить его природную привлекательность.

Во-вторых, необходимо признать, что Новая Зеландия состоит из двух основных островов: Северного и Южного. Две трети Южного острова и пятая часть Северного острова заняты высокими горами. Из-за этого часть Южного острова остается непригодной для развития. Кроме того, по данным Университета Месси, по меньшей мере 50% земель Новой Зеландии отведено под сельское хозяйство, что является критически важным аспектом для обеспечения жизнедеятельности населения.

Учитывая долю сельскохозяйственных и заповедных земель в Новой Зеландии, ограниченность территорий, пригодных для застройки, трудности с доступом в страну и транспортировкой товаров, становится понятно, почему огромные пространства ее территории остаются незаселенными.

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