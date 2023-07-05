Самый жаркий день с начала времен. Понедельник официально признан сверхзнойным днем на Земле

Среднесуточная температура впервые превысила отметку в 17°C — это самое высокое значение за всю историю наблюдений.

Согласно измерениям, проведенным во вторник американскими метеорологами, понедельник, 3 июля 2023 года, официально стал самым жарким днем на Земле за всю историю наблюдений. Исследователи отмечают, что в этот день среднесуточная температура на планете впервые преодолела барьер в 17°C, пишет Science Alert.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), 3 июля среднесуточная температура на поверхности нашей планеты составила 17,01°C. Отметим, что предыдущий рекорд был установлен почти год назад: 24 июля 2022 года среднесуточная температура на поверхности Земли составила 16,92°C. Отметим, что это самые высокие температуры с начала наблюдений.

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Исследователи отмечают, что средняя температура воздуха в мире, колеблется от 12°C до чуть менее 17°C в любой день в году, в среднем температура на поверхности Земли составляет 16,2°C в начале июля в период с 1979 по 2000 годы.

Отметим, что в данный момент рекорд еще не подтвержден другими измерениями. Однако исследователи полагают, что он едва ли задержится надолго — с началом лета в северном полушарии метеорологи ожидают новых тепловых рекордов.

Известно, что средняя глобальная температура, как правило, продолжается повышаться до конца июля или начала августа. Затем она идет на спад. Исследователи отмечают, что даже в июне 2023 года средние глобальные температуры были самыми высокими, которые когда-либо фиксировались подразделениями мониторинга климата Copernicus Европейского Союза.

Ученые предполагают, что температуры в дальнейшем лишь продолжат расти в сравнении со средними историческими значениями. Ожидается, что это будет продолжаться в течение следующего года, пока Тихий океан, да и вся климатическая система Земли, находятся во власти Эль-Ниньо.

Исследования также подтверждают, что человеческая деятельность, в основном сжигание ископаемого топливо, существенно влияют на климат Земли. Человечество продолжает ежегодно выбрасывать в атмосферу земли около 4 миллиардов тонн согревающего планету CO2, что неизбежно влечет за собой усугубление изменений климата.

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