Докопались до истины: археологи исследовали тайны Храма Луны в Мачу-Пикчу

Храм Луны, церемониальное место инков, находится вблизи древнего города Мачу-Пикчу в Перу. Уже на протяжении многих веков архитектурные чудеса и сакральный символизм этого места завораживают историков и археологов.

Храм Луны, расположенный вблизи древнего города Мачу-Пикчу в Перу, является важным ритуальным местом инков. Высеченное в открытой поверхности неглубокой пещеры, это архитектурное чудо демонстрирует ниши и фальшивые двери, тщательно вмурованные в каменные стены. Его невероятный вход имеет 8 метров в высоту и 6 метров в ширину, а причудливо высеченная скала приобретает форму алтаря, пишет HeritageDaily.

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В Храме Луны религия инков находит свое воплощение через изображение трех плоскостей: Ханан Пача, символизирующей небеса, Кай Пача, представляющей землю, и Уку Пача, означающей подземный мир. Эти плоскости изображаются кондором, пумой и змеей соответственно.

Несмотря на свое название, точное назначение Храма Луны остается окутанным тайной. Хотя ритуальное поклонение Луне не находит подтверждения в исторических свидетельствах, название сохранилось благодаря волшебному освещению интерьера пещеры лунным светом в полнолуние ночи.

Относительно функции этого чрезвычайного сооружения выдвигаются различные предположения. Некоторые считают, что оно могло служить местом захоронения, комплексом для ритуальных купаний или даже наблюдательным пунктом благодаря своему высокому расположению под величественным пиком Мачу-Пикчу с северо-западной стороны.

Исторические записи свидетельствуют, что инки очень почитали входы в пещеры, считая их местами рождения своих первых предков. Они часто хоронили своих умерших в пещерах, веря, что души найдут утешение среди них. Кроме того, пещеры имели сакральное значение как места для подношений горным божествам.

Недавние археологические исследования под Храмом Луны подтверждают теорию поклонения горам. Исследователи обнаружили сооружение с двумя небольшими отверстиями, тщательно вырезанными в нишах.

Заглянув в эти отверстия, можно увидеть невероятную Серро-Янантин, гору, которая имела божественный статус в ритуалах инков и почиталась как божество. Похожие обычаи почитания царили в таких местах, как Мачу-Пикчу, где инки проводили ритуалы и делали пачамама (подношение земли) на священной скале с видом на Серро-Янантин.

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