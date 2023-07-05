Третий царь Древнего Рима: в истории о "короле войны" трудно отличить правду от вымысла

Тулл Гостилий, третий царь Рима, окутанный мифами и легендами. Известный своей преданностью закону и верой в важность религиозных ритуалов, Гостилий получил признание прежде всего благодаря своей военной смекалке и стремлению расширить территорию Рима.

Из-за нехватки достоверных исторических записей, касающихся ранних дней Рима, происхождение Тулла Гостилия остается окутанным тайной. Широко распространено мнение, что Гостилий, вероятно, происходил из латинского рода, поскольку ранние римляне были смесью латинского и сабинского народов, пишет Ancient Origins.

Однако предположения также указывают на возможность его этрусского или даже греческого происхождения, учитывая глубокое культурное и политическое влияние этих регионов на этапе зарождения Рима.

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Согласно римским преданиям, Тулл Гостилий родился в 8 веке до н. э. в древнем и славном римском роде. Этот род ведет свою родословную от Гостуса Гостилия, известного героя, который воевал бок о бок с Ромулом, легендарным основателем Рима.

Независимо от своего истинного происхождения, Тулл Гостилий, вероятно, поддерживал связи с одной из уважаемых и влиятельных семей, которые играли ключевую роль в ранней истории Рима. Как член такой выдающейся династии, он должен был быть связан с аристократической элитой, управлявшей городом, и его связи и статус, несомненно, способствовали его восхождению к власти.

Согласно историям, передаваемым из поколения в поколение, Тулл Гостилий взошел на трон после смерти Нумы Помпилия, второго легендарного римского царя. В отличие от мирного правления Нумы, Гостилий прославился своим воинственным нравом, который иногда подрывал доверие его современников.

Во время своего правления Тулл Гостилий якобы вел войны против соседних городов Альба-Лонга и Фидены, активно добиваясь расширения границ Рима и установления регионального доминирования. Его личное присутствие в бою, когда он отважно руководил войсками, служило яркой демонстрацией его мужества и воинской доблести перед народом.

Иллюстрация скульптуры Тулла Гостилия Фото: Public Domain

Одной из самых известных военных побед Тулла Гостилия была победа над албанцами — родственным латинским народом, тесно связанным с римлянами. Легенда гласит, что Гостилий дерзко вызвал Меттия Фуфетия, албанского короля, на поединок, который должен был определить исход войны. Выйдя победителем, Тулл Гостилий заявил о победе над албанцами от имени Рима.

После этой победы Гостилий ввел должность понтифика (pontifex maximus), верховного жреца, и построил на Капитолийском холме инаугурационный храм, посвященный Юпитеру. Его глубокое уважение к богам и твердая вера в их честь и почет подпитывали его убеждение, что божественная благосклонность необходима для процветания и успеха Рима. Поэтому он посвятил свою жизнь двойному делу — поклонению богам и войне, что принесло ему громкое признание народа.

Хотя за время своего правления Тулл Гостилий совершил много великих дел, его наследие вызывало не меньше споров. Согласно римской мифологии, Гостилий преждевременно и трагически погиб. Несмотря на то, что в прошлом он лелеял и придерживался различных религиозных ритуалов, он якобы начал пренебрегать этими жизненно важными обычаями, чем вызвал гнев богов, в частности Юпитера. Гостилия и его подданных постигло скорое возмездие: на Рим обрушилось поветрие, а боги поразили его смертельной молнией, которая мгновенно оборвала его жизнь.

Его последователи интерпретировали смерть Гостилия как божественную кару за его грехи против богов. Эти события стали суровым предостережением для будущих римских правителей, показывая необходимость почитать богов и соблюдать надлежащие религиозные обряды, чтобы не отозвать благословение как богов, так и римлян.

Тулл Гостилий: Король войны

Смерть Гостилия еще больше высветила хрупкость человеческой власти и необходимость смирения перед лицом божественного авторитета. Несмотря на свою предыдущую непобедимость, Тулл Гостилий оказался бессильным перед гневом богов.

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