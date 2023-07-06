Почему на Земле все еще есть обезьяны: ученые объясняют принципы эволюции

Одна из главных теорий происхождения человека говорит о том, что наши предки эволюционировали от обезьян. Однако несмотря на существование общего предка, все не так просто. Ведь сейчас вместе с нами существует немало видов приматов.

Биологи часто сталкиваются с распространенным вопросом, который ставит под сомнение идею эволюции человека от обезьян: "Если люди произошли от обезьян, то почему до сих пор существуют обезьяны?" Так же можно задуматься над тем, почему не существует полуобезьян-полулюдей, которые бы демонстрировали переход от примитивных обезьян к Homo sapiens. Однако эти вопросы отягощены предположениями и ложными представлениями о механизмах эволюции, пишет IFLScience.

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Чтобы по-настоящему понять эволюцию, надо признать, что она — не линейный процесс. Привычное изображение сгорбленного шимпанзе, за которым следует прямоходящая обезьяна и, в конце концов, человек, владеющий копьем, крайне обманчиво, если рассматривать его как прогрессию.

Более точный взгляд на эволюцию, в частности на эволюцию человека, заключается в том, что мы являемся дальними родственниками шимпанзе и других человекообразных обезьян, а не их прямыми потомками.

На Древе жизни наша ветвь отошла от ветви шимпанзе миллионы лет назад. Мы не эволюционировали непосредственно от шимпанзе по линейному пути, как и от любой другой человекообразной или современной обезьяны.

Зато и люди, и шимпанзе происходят от общего предка, который жил примерно 6-7 миллионов лет назад. Этот ныне вымерший предок постепенно претерпевал эволюционные изменения в ответ на различные факторы воздействия, что в конце концов дало начало двум видам, которые мы определяем как Homo sapiens и шимпанзе.

Дерево жизни состоит из ветвей, откалывающихся друг от друга Фото: Armin Kübelbeck, via Wikimedia Commons, (CC BY-SA 3.0)

К сожалению, достоверных физических останков последнего общего предка до сих пор не найдено, поскольку ископаемые останки всех форм жизни на Земле неполные. Однако его существование подтверждает тот факт, что люди и шимпанзе имеют 98,8 процента общей ДНК.

Эти две ветви — человека и шимпанзе — лучше понимать как подветви, соединенные с большей ветвью, которая далее прорастает другими подветвями, представляющими других человекообразных обезьян, или гоминидов, таких как бонобо, гориллы и орангутанги. В основе этой ветви мы встречаем еще одного общего предка, который связывает нас с большим семейством обезьян.

Расширяя наш взгляд на это генеалогическое дерево, мы обнаруживаем, что ветвь обезьян в конце концов пересекается с отдельной ветвью, представляющей общего предка с обезьянами. Различие между человекообразными обезьянами и обезьянами произошло еще раньше, примерно 25-30 миллионов лет назад.

Опять же, в течение миллионов лет вымерший общий предок, лежащий в основе этой ветви, претерпел эволюционные изменения, что привело к появлению различных видов.

Для большей ясности может быть полезным подойти к вопросу под другим углом:

"Так же, как неправильно утверждать, что люди произошли от обезьян, а обезьяны — от обезьян, так же неправильно предполагать, что вы происходите от ваших братьев и сестер, которые, в свою очередь, происходят от ваших двоюродных братьев и сестер. Никто не спросит: "Если вы происходите от своего двоюродного брата, то почему ваш двоюродный брат до сих пор жив?". Вопрос "если люди произошли от обезьян, то почему до сих пор существуют обезьяны?" так же абсурден для биолога-эволюциониста", — отмечают Уильям Эрик Мейкл и Евгения Скотт в статье.

Понимание этой концепции может быть сложным как для тех, кто пытается ее постичь, так и для тех, кто пытается сформулировать ее словами. Визуальные иллюстрации, такие как приведенная выше, часто могут служить более эффективным средством демонстрации того, как эти ветви отличаются друг от друга.

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