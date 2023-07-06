Крах продовольственной системы Земли. Ученые считают, что недооценили риски одновременных неурожаев

Исследователи полагают, что результаты и исследования должны стать "тревожным звоночком" для всего человечества.

Производство продуктов питания с одной стороны является ключевым источником выбросов, вызывающих глобальное потепление Земли, но с другой стороны оно же в значительной степени подвержено последствиям изменения климата. При этом исследователи используют климатические модели и модели сельскохозяйственных культур, чтобы спрогнозировать, какими могут быть последствия глобального потепления на планете, пишет Science Alert.

В новом исследовании группа ученых из США и Германии изучили вероятность того, что сразу несколько крупнейших регионов-производителей продуктов питания одновременно столкнуться с неурожаем. Исследователи полагают, что эти риски на самом деле были ранее недооценены исследователями и теперь ученые настаивают, что они должны стать "тревожным звоночком" для всего человечества и продовольственной системы Земли в целом.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам ведущего автора исследования, исследователя из Колумбийского университета и Немецкого совета по международным отношениям, Кая Корнхубера, одновременный неурожай в ряде крупных регионов может привести с устрашающим последствиям, в том числе:

скачкам цен;

нарушению продовольственной безопасности;

гражданским беспорядкам.

Авторы исследования отмечают, что увеличивая концентрацию парниковых газов человечество по сути вступает в "неизведанную воду", где мы пытаемся получить точное представление о том, с какими экстремальными явлениями люди и планета в целом могут столкнуться в дальнейшем. Результаты нового исследования свидетельствуют о том, что одновременные масштабные неурожаи на Земле в действительности чрезвычайно недооценены.

В ходе исследования ученые изучили данные наблюдений и климатических моделей в период с 1960 по 2014 год, а затем сопоставили их с научными прогнозами с 2045 по 2099 годы. Ученые изучили влияние струйных течений (воздушных потоков), отвечающих за погодные условия в наиболее важных регионах планеты, где выращивается большинство сельскохозяйственных культур. Результаты анализа показывают, сильные извилистые воздушные потоки оказывают особенное влияние на ключевые сельскохозяйственные регионы в Северной Америке, Восточной Европе и Азии. Ученые предполагают, что струйные течения способны снизить урожайность до 7%.

По словам Корнхубера, они с коллегами также обнаружили, что в прошлом это также было связано с одновременным неурожаем в наиболее важных регионах. Например, в 2010 году сильные колебания струйного течения привели к сильной засухе в некоторых частях России и разрушительному наводнению в Пакистане — оба этих события нанесли непоправимый ущерб урожаю.

Авторы исследования также проверили, насколько хорошо используемые учеными модели могут оценить подобные риски. Результаты свидетельствуют о том, что они способны отлично предсказать атмосферные движения струйного течения, однако весьма недооценивают последствия экстремальных явлений.

Корнхубер настаивает, что полученные ими с коллегами результаты должны стать "тревожным звоночком" для человечества и научного сообщества. Ученый настаивает, что человечество должно быть готово к сложным климатическим рискам в будущем и уверяет, что существующие ныне модели, вероятно, не способны в полной мере спрогнозировать их.

Ранее Фокус писал о том, что ученые предупреждают, что планету ждет больше разрушительных и внезапных засух.