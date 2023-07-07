Самая далекая и самая старая из всех. Обнаружена новая черная дыра: у нее есть своя загадка

Космический телескоп Уэбб обнаружил нового рекордсмена в далеком космосе, но до сих пор не ясно, как эта черная дыра появилась так скоро после Большого взрыва.

В издании The Astrophysical Journal Letters американские ученые опубликовали результаты трех разных исследований, но все они сходятся в одном – телескоп Уэбб нашел самую далекую и самую древнюю черную дыру в центре одной из галактик, пишет Space.

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Авторы всех трех исследований заявляют о том, что произошел очередной научный прорыв в изучении космоса и в частности ранней Вселенной. С помощью космического телескопа Уэбб была обнаружена самая старая из известных сверхмассивных черных дыр, расположенная на расстоянии в более, чем 13,2 млрд световых лет от нас.

Ученые считают, что эта черная дыра появилась в центре галактики CEERS 1019 (черная дыра пока имеет такое же название), когда Вселенной было "всего" 570 млн лет.

Это активная черная дыра, то есть она набирает массу за счет окружающей материи, но она необычна не только тем, что появилась в столь ранней Вселенной и пока что является рекордсменом по возрасту и расстоянию. Ученые выяснили, что эта черная дыра в 9 млн раз больше Солнца по массе, хотя большинство известных черных дыр в ранней Вселенной в 1 млрд раз больше Солнца по массе.

Участок космоса, где телескоп Уэбб обнаружил новую черную дыру Фото: NASA

По словам ученых, почему черная дыра имеет относительно небольшую массу и то, как она появилась уже через 570 млн лет после Большого взрыва, пока остается загадкой.

Хотя астрономы предполагали, что через несколько сотен миллионов лет после рождения Вселенной могли появится такие черные дыры с небольшой массой, все же только телескоп Уэбб предоставил первые подтверждения этой теории. Теперь ученые считают, что похожих черных дыра на самом деле очень много и их предстоит еще обнаружить.

Космическому телескопу Уэбб также удалось собрать собрать много данных о самой галактике CEERS 1019, включая ее массу, химический состав и другие свойства. Как показывают результаты исследований, в этой галактике происходит активное появление новых звезд и это может быть результатом столкновения с другой галактикой. Подобное событие насытило галактику новым веществом, что и стало причиной роста сверхмассивной черной дыры, которая его поглощает.

Космический телескоп Уэбб обнаружил нового рекордсмена в далеком космосе, но до сих пор не ясно, как эта черная дыра появилась так скоро после Большого взрыва Фото: ScienceAlert

Также ученые заявили о том, что новые наблюдения телескопа Уэбб за космосом позволили обнаружить еще две "легкие" сверхмассивные черные дыры. Они расположены в центре галактик под названием CEERS 2782 и CEERS 746 и появились через 1,1 млрд и 1 млрд лет после Большого взрыва соответственно. Обе эти черные дыры в 10 млн раз больше Солнца по массе.

Также астрономы объявили об открытии новых 11 галактик в ранней Вселенной, которые появились в период между 470 и 675 млн лет после Большого взрыва. Результаты изучения этих галактик могут полностью изменить представление о том, как формировались и эволюционировали такие объекты в самом начале истории космоса.

Фокус уже писал о том, что новый метод измерения скорости расширения Вселенной с помощью гравитационных волн решит давнюю проблему космологии, считают ученые. Новое исследование предполагает, что с помощью гравитационных волн, можно узнать наиболее точное значение скорости расширения Вселенной.