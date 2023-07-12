Золотой храм Дамбулла: объект всемирного наследия ЮНЕСКО, которому более 2 тыс. лет

Буддийский пещерный храм Дамбулла на Шри-Ланке имеет долгую историю. Эти пещеры впервые использовал в 1 веке до н. э. король Валагамба, правитель Анурадхапуры, древней столицы Шри-Ланки. Он укрывался в них от врагов, постепенно превратив пещеры в святилище.

Однако именно король Ниссанка Малла, правивший в 12 веке, возглавил масштабную реконструкцию пещер. Известный своей преданностью буддизму и значительными вкладами в религиозные учреждения древней Шри-Ланки, он поднял пещерный храм Дамбулла на новые высоты, пишет Ancient Origins.

Правитель заказал многочисленные фрески и статуи, которые повысили эстетическую привлекательность пещер. Следующие поколения правителей добавили еще больше художественных творений, что значительно повысило популярность храма среди паломников, искавших духовного утешения.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Храм Дамбулла состоит из пяти основных пещер, высеченных в гранитной скале. Каждая из них имеет уникальное религиозное значение и характеризуется отличительными чертами, отражающими ее индивидуальную сущность.

Первая пещера, названная Пещерой Божественного Царя (Девараджалена), является самой большой и совершенной в комплексе. В ней находится 14-метровая статуя Будды, лежащего на спине. Стены этой пещеры украшены фресками, на которых тщательно изображены различные сцены из жизни Будды и несколько рассказов Джатаки.

Вторая пещера, Пещера Великого Короля (Махараджалена), может похвастаться высоким стоячим Буддой, примерно 7 метров высотой. Потолок пещеры украшен узорами и резьбой, на которой виднеются яркие картины с цветами лотоса и другими декоративными элементами.

Стены этой пещеры украшены фресками, на которых тщательно изображены различные сцены из жизни Будды и несколько рассказов Джатаки Фото: PIERRE ANDRE LECLERCQ/ CC BY-SA 4.0

Третья пещера, известная как Большой Новый Храм (Маха Алут Вихара), содержит несколько меньших статуй Будды. Росписи и резьба в этой пещере сравнительно проще, чем в других.

Четвертая пещера, Второй Новый Храм (Паччима Вихара), содержит сидячую статую Будды и несколько меньших статуй, изображающих других божеств.

Что касается пятой пещеры, Большого Западного монастыря (Девана Алут Вихара), то она является самой маленькой из пяти и, как полагают, служила местом жительства для монахов. Несмотря на свои размеры, она вмещает статую лежащего Будды, а также несколько других меньших статуй.

Хотя комплекс Дамбулла с годами претерпел различные улучшения, он также столкнулся с многочисленными проблемами. Храм подвергался многочисленным нападениям и вторжениям, что привело к значительному повреждению многих его пещер.

Когда Шри-Ланка оказалась под европейским господством, комплекс пришел в упадок, что привело к значительному ухудшению состояния. Такое положение вещей сохранялось до 19 века, когда британское колониальное правительство наложило ограничения на буддийские практики и институты. В результате многие монахи покинули храм, что привело к значительному упадку религиозной активности в его стенах.

Тем не менее пещерный храм Дамбулла никогда не находился в полном упадке. Горстка преданных монахов всегда оставалась здесь. В 20 веке их просьбы о реставрации наконец-то услышали, что привело к возрождению популярности храма среди паломников и буддистов.

Золотой храм Дамбулла

Сегодня пещерный храм Дамбулла занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и продолжает привлекать посетителей и поклонников, которые наслаждаются его величием в течение всего года.

Ранее Фокус писал о тайнах Храма Луны в Мачу-Пикчу.

А также мы рассказывали, почему большая часть Новой Зеландии пустует.