Седьмая планета от Солнца: почему Уран получил именно такое название

У ледяного гиганта имеется особая история получения им названия.

В Древнегреческой мифологии Уран был богом неба, но на самом деле не это имя было первым в списке названий для седьмой планеты Солнечной системы, пишет Popular Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Хотя люди знали о существовании Урана на протяжении тысячелетий, считалось, что это просто какая-то звезда. И только в 1781 году официально об открытии новой планеты заявил британский астроном Уильям Гершель.

Гершель хотел назвать новую планету Георгиум в честь короля Великобритании Георга III, который правил страной в то время. Но астрономы из других стран выразили свой протест и предложили другие названия. В 1782 году немецкий астроном Иоганн Боде предложил назвать новую планету Урану в честь древнегреческого бога неба. Его аргумент состоял в том, что бог Целус (аналог бога Урана в римской мифологии) был отцом Сатурна, а тот в свою очередь отцом Юпитера. Таким образом можно было сохранить своеобразную иерархию среди "богов", именами которых назвали планеты.

Но почему Боде предложил название Уран, а не Целус, ведь все остальные планеты Солнечной системы названы в честь именно древнеримских богов, остается загадкой. Может быть это было просто исключением из правил или же ошибкой.

У Урана, как и у Сатурна есть кольца, но они не так хорошо видны Фото: NASA

В наши дни такие ошибки не случаются, поскольку Международный астрономический союз (МАС) тщательно следит за присвоением имен новым космическим объектам в Солнечной системе с 1919 года. Когда новому объекту нужно название, то свою работу начинает специальный комитет в МАС. Ученые могут предлагать свои имена, но именно за МАС всегда последнее слово.

Например, новые экзопланеты называют по имени их родных звезд с добавлением латинской буквы. Порядок присвоения букв начинается с буквы b. То есть эту букву получит та планета в звездной системе, которая была открыта раньше, а остальные получат другие буквы согласно латинскому алфавиту в порядке открытия этих планет. Также экзопланеты могут получить название в честь телескопа, с помощью которого их обнаружили. Но с буквами ситуация повторяется. А например, кометы называют в честь ученых их обнаруживших.

Что же касается некоторых спутников Урана (их на сегодня известно 27), то шесть самых больших из них были названы в честь героев произведений Уильяма Шекспира и Александра Поупа: Пак, Миранда, Ариэль, Умбриэль, Титания и Оберон.

Фокус уже писал о том, что теперь астрономы получили фотографию Урана в инфракрасном диапазоне света благодаря телескопу Уэбб, который сфотографировал и стальные три гигантские планеты Солнечной системы – Нептун, Юпитер и Сатурн.

Также Фокус писал о том, что орбитальный аппарат NASA показал удивительные песчаные дюны в большом кратере на Марсе. В новом видео показано покрытое волнистыми песками дно кратера, названного в честь города в Шри-Ланке.