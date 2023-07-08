На границе обитаемой зоны. Недавно найденная "Суперземля" может показать будущее людей и Земли

Исследователи полагают, что обнаруженная экзопланета может стать ключом к разгадке того, какое будущее уготовано человечеству и нашей планете в целом.

"Суперземля" LP 890-9c, также известная как SPECULOOS-2c, является ценным источником информации об условиях на внутренней границе обитаемой зоны звезды. Исследователи полагают, что ее изучение сможет пролить свет на контрастное развитие Земли и Венеры, пишет Sci Tech Daily.

Новое исследование возглавила адъюнкт-профессор астрономии Корнельского университета Лиза Калтенеггер. Они с коллегами наблюдали за LP 890-9c, которая вращается близко к внутреннему краю обитаемой зоны своей Солнечной системы, и обнаружили нечто любопытное. Исследователи считают, что в зависимости от того, есть ли на планете все еще теплые океаны, паровая атмосфера или вода полностью утрачена, если предположить, что некогда эти океаны были подобными земным, SPECULOOS-2c будет выглядеть совершенно по-разному.

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По словам Калтенеггер, изучение этой планеты позволит ученым понять, что происходит на внутреннем крае обитаемой зоны — например, как долго она способна сохранять пригодность к жизни, когда начинает нагреваться. Исследователи полагают, что данные наблюдения могут стать ключом к пониманию того, как скалистые планеты эволюционируют с усилением звездного света, а следовательно понять то, что когда-то произойдет с человечеством и Землей в целом.

Отметим, что LP 890-9c является одной из двух "суперземель", вращающихся вокруг красного карлика, расположенного в 100 световых годах от нашей планеты созвездии Эридана. Об этом свидетельствуют данные, полученные со спутника NASA, используемого для исследования транзитных экзопланет. После обнаружения LP 890-9c, исследователи предположили, что существует вероятность обнаружения здесь жидкой воды или атмосферы, богатой паром.

Исследователи предполагают, что LP 890-9c, которая приблизительно на 40% больше Земли и вращается вокруг маленькой холодной звезды, является одной из лучших целей для изучения среди известных потенциально обитаемых земных планет в дополнение к системе TRAPPIST-1.

Калтенеггер с командой использовали модели, которые впервые позволили детализировать различия в химических сигнатурах, генерируемых скалистыми планетами вблизи внутренней границы обитаемой зоны. Для моделирования ученые использовали такие переменные как размер планеты, массу, химический состав, температуру, давление поверхности, высоту атмосферы и облачный покров. По словам Калтенеггер, расчеты стали ключом к оценке того, сколько времени потребуется космическому телескопу "Джеймс Уэбб" для подтверждения основного состава атмосферы, если таковая вообще есть.

Авторы исследования отмечают, что модели охватывают сразу несколько сценариев, которые, как считают ученые, отражают эволюцию скалистых планет — начиная от "горячей Земли", где все еще возможна жизнь, и заканчивая пустынной Венерой с атмосферой из углекислого газа.

Предполагается, что по мере того, как Солнце с возрастом будет становиться все ярче и горячее, земные океаны будут постепенно испаряться и заполнять атмосферу паром, прежде чем полностью исчезнут. Астрономам до сих пор непонятно, сколько времени могут занять эти процессы, однако теперь исследователи полагают, что LP 890-9c может предоставить возможность изучить эту эволюцию.

По словам Калтенеггер, данная экзопланета, по сути, является наиболее вероятной целью, на которой мы могли бы проверить все эти различные сценарии. Ученые отмечают, что если это все еще горячая "суперземля", но с жидкой водой и условиями для жизни, то временная шкала идет медленнее, чем ранее предполагали ученые. Если же исследователи видят, что эта экзопланета представляет собой "полноценную Венеру", то вода испаряется быстро.

Исследователи отмечают, что существует вероятность, что LP 890-9c не имеет атмосферы и не содержит жизни, или напоминает Венеру с густыми облаками, которые блокируют отражение света. Разгадать эту тайну помогут лишь более глубокие исследования. По словам Калтенеггер, в данный момент исследователи все еще не знают, на что похожа эта планета на грани обитаемости, а потому так важно наблюдать за ней и разгадать эту тайну.

Ранее Фокус писал о том, какой должна быть планета, чтобы ее можно было считать похожей на Землю.