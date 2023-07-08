Поберегите серое вещество. Пренебрежительное отношение к чистке зубов уменьшает мозг

Исследователи обнаружили, что плохая гигиена полости рта грозит уменьшением объема мозга и уменьшает умственные способности.

Плохие новости для любителей пренебрегать гигиеной полости рта: исследователи обнаружили, что гигиена зубов напрямую связана со здоровьем мозга и снижением умственных способностей человека. В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении потенциальной связи между здоровье нашего мозга и наших зубов, пишет журнал Американской академии неврологии Neurology.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что распространенные проблемы с зубами, такие как заболевание десен и выпадение зубов, могут быть связаны с сокращением части человеческого мозга, отвечающей за память и связанной с болезнью Альцгеймера. Отметим, что исследователи не утверждают, что проблемы с зубами вызывают развитие болезни Альцгеймера, тем не менее связь между ними все же есть.

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По словам автора исследования, доктора философии, доктора медицинских наук из Университета Тохоку в Сендае (Япония), Сатоши Ямагучи, результаты данного исследования являются чрезвычайно важными, так как показывают связь между здоровьем зубов и человеческого мозга. А точнее его части, которая контролирует мышление и память.

В ходе исследования ученые отобрали 172 реципиента в возрасте около 67 лет — ни один из них не сообщал о проблемах с памятью в начале испытания. Далее все участники исследования прошли стоматологический осмотр и тесты на память, а после исследователи измерили объем их гиппокампа с помощью сканирования мозга — замеры проводились в начале исследования и повторно через 4 года.

Ученые оценили гигиену полости рта реципиентов, подсчитав количество их зубов и измерив глубину ткани десен — фактор, являющийся ключевым показателем заболевания десен. Отметим, что здоровые десна, как правило, имеют глубину от 1 до 3 миллиметров, на легкое заболевание десен указывает глубина от 3 до 4 миллиметров, тогда как тяжелое заболевание десен — от 5 до 6 миллиметров. Как правило, серьезные заболевания десен также сопровождаются потерей костной массы, что приводит к расшатыванию зубов, а порой и их потере.

Проанализировав полученные данные ученые обнаружили связь между количеством зубов, тяжестью заболевания десен и изменениями в левом гиппокампе мозга реципиентов. Авторы исследования отмечают, что у людей с легким заболеванием десен меньшее количество зубов коррелировало со снижением умственных способностей причиной тому быстрое сокращение левого гиппокампа.

По словам Ямагучи, они с коллегами также обнаружили, что у людей с легким заболеванием десен потеря каждого зуба ускоряла скорость сокращения мозга — фактически это было эквивалентно почти одному году старения мозга. При этом у людей с более серьезными заболеваниями десен каждый потерянный зуб ускорял старение мозга в среднем на 1,3 года.

По словам исследователей, полученные ими результаты подчеркивают важность сохранения здоровья зубов, а не просто их количества. Ямагучи также подчеркивает важность регулярных стоматологических осмотров, так как это может позволить контролировать прогрессирование заболевания десен.

В то же время исследователи отмечают, что потребуется больше дополнительных тестов, предпочтительно с участием большего количества реципиентов. Кроме того, авторы исследования полагают, что необходимо расширить географию исследования, чтобы исключить географические ограничения.

Ранее Фокус писал о том, что найдена неожиданная причина не пропускать вечернюю чистку зубов перед сном.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.