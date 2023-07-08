Полный рот токсичных металлов. Ученые рассказали, чем опасно пассивное курение для детей

Новое исследование ученых пролило свет на новую проблему, связанную с воздействием табачного дыма на ребенка.

Табачный дым уже давно признан важным фактором загрязнения воздуха внутри помещений и считается чрезвычайно опасным для здоровья человека. Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, только в Соединенных Штатах ежегодно от воздействия пассивного курения умирают более 41 000 некурящих взрослых, пишет Study Finds.

Новое исследование ученых из Университета Пенсильвании проливает свет на новую, еще малоизученную проблему. Ученые обнаружили, что воздействие табачного дыма увеличивает содержание тяжелых металлов в детской слюне — это создает большой потенциальный риск для здоровья.

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По словам ведущего автора исследования, профессора человеческого развития и семейных исследований Лизы Гатцке-Копп, табачный дым содержит тысячи химических соединений и большинство из них вредны для человека. Ученые отмечают, что усиление политики запрета курения и осведомленности об опасностях табачного дыма поспособствовали снижению этой вредной привычки, однако некоторые дети все еще продолжают подвергаться чрезвычайно высокому уровню воздействия.

В ходе исследования ученые обнаружили значительную связь между уровнями котинина (метаболит никотина) в детской слюне и уровнями меди и цинка, а свинца. Кроме того, ученые обнаружили, что у детей с более высоким уровнем котинина в слюне также был и более высокий уровень тяжелых металлов. Исследователи полагают, что полученные ими результаты свидетельствуют о чрезвычайно высоких рисках ля здоровья, связанных с воздействием табачного дыма и наличием тяжелых металлов у детей.

Отметим, что исследование проводилось в рамках проекта "Семейная жизнь". Это долгосрочное исследование, которое сосредоточено на развитие детей в сельской местности. Для исследования ученые отобрали около 1 300 семей, проживающих в Пенсильвании и Северной Каролине. В ходе исследования ученые проанализировали группу из 238 детей в возрасте 7,5 лет и младше: измерили уровни котинина и металлов в детской слюне, что дало им представление о связи меду воздействием дыма и присутствием токсичных металлов.

По словам Гатцке-Копп, несмотря на то, что вейпинг рекламируется как более безопасная альтернатива традиционному курению, результаты исследования также вызывают обеспокоенность по поводу потенциального присутствия опасных металлов в аэрозолях электронных сигарет.

Исследователи отмечают, что результаты свидетельствуют о том, что металлы также были обнаружены и в аэрозольных парах, наряду с никотином. То есть, фактически они могут передаваться как через пассивное, так и через третье курение. Ученые также полагают, что тесты слюны вполне могут служить неинвазивным методом оценки воздействия микроэлементов как в окружающей среде, так и в закрытых помещениях.

Гатцке-Копп отмечает, что тесты слюны легко использовать в качестве индикатора для мониторинга по слюне — в целом данный метод представляет большую ценность для научного сообщества. Авторы исследования также отмечают, что проблемой остается отсутствие установленных рекомендаций по обнаруженным металлам в слюне человека. Гатцке-Копп, отмечает, что исследователям необходимо провести дополнительные тесты, чтобы наконец разработать принципы, которые позволят сравнить металлы в слюне с различными клиническими показателями, в том числе поведенческими и когнитивными оценками.

Ранее Фокус писал о том, что ученые предлагают запретить сигаретные фильтры, и на то есть веская причина.

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