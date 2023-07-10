Ледовые оковы треснули. Тающие ледники высвобождают в атмосферу Земли древний газ

Исследование показывает, что вместе с таянием арктического льда в атмосферу нашей планеты поступает древний метан — мощный парниковый газ.

Исследователи неустанно предупреждают о последствиях глобального потепления и резких изменений — с некоторыми из них мы столкнемся к концу столетия, а с другими — уже к концу этого десятилетия. В новом исследовании ученые изучали отступление ледников на архипелаге Шпицберген в Норвегии и наткнулись на нечто неожиданное и тревожное, пишет Futurism.

По словам ведущего автора исследования Габриэля Клебера из Кембриджского университета, они с коллегами обнаружили, что по мере таяния ледников из "ледяных оков" высвобождается древний газ, так как таяние ледников приводит к открытию давно покрытых льдом земель. Ученые обнаружили, что по мере того, как лед отступает, древние подземные воды поднимаются на поверхность и образуют небольшие подземные источники. Исследователи изучили эти подземные источники и обнаружили, что 122 из 123 из них содержат мощные резервуары метана.

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Авторы исследования отмечают, что пока неясно, какое количество метана уже попало в атмосферу Земли из этих новооткрытых арктических источников, однако ученые опасаются, что таяние ледников не только станет побочным эффектом глобального потепления, но и фактически преобразуется в еще один мощный источник разрушительных выбросов.

По словам Клебера, по сути, все это представляет собой "петлю обратной связи", которая вызвана изменениями климата. Из-за потепления климата ледники отступают и оставляют "зияющие дыры", полные древнего метана, что, по сути, способствует выбросу метанового газа. Исследователи также обнаружили, что возраст недавно обнаруженного метана составляет рекордные миллионы лет, а подводные резервуары, в которых он хранится просто огромны.

Исследователи отмечают, что древний метан представляет собой не тот газ, который сегодня производится микробами, а метан, образованный при формировании горных пород. Авторы исследования также отмечают, что им удалось обнаружить огромные подземные хранилища метана, заключенные в хранилищах сланца в недрах Земли.

Авторы исследования также опасаются, что изобилие сланца на Земле может быть предвестником того, что подобные запасы древнего метана могут быть обнаружены также и в других самых северных регионах нашей планеты. По словам соавтора исследования, ученого из Норвежского университетского центра в Шпицбергене, Энди Ходсона, сланец является самой распространенной осадочной породой на нашей планете. Его чрезвычайно много в Арктике и других подобных регионах.

Исследователи отмечают, что потребуется больше дополнительных тестов, чтобы понять о каких объемах древнего газа идет речь, однако уже сейчас прогнозы не кажутся оптимистичными. Проблема заключается в том, что климатические изменения приведут лишь к большей потере льда, а значит еще больше газа высвободится в будущем.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, что на самом деле таится подо всем полярным льдом.