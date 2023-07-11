Жизнь после смерти существует. Серый кит десятилетиями поддерживает экосистему на дне океана (видео)

Туша морского гиганта стала домом для процветающей жизни, которую поддерживает уже не одно десятилетие в Тихом океане.

Жизнь одних существ подходит к концу, но дает жизнь ряду других. Это утверждение верно даже для природных глубин, где щедрость опустившейся на океанское дно туши кита создала и продолжает поддерживать целую мини-систему, пишет Science Alert.

Глубоко под водами северной части Тихого океана покоится тело морского гиганта, которое не только создало новую мини-экосистему, но и продолжает поддерживать ее в течение десятилетий после его смерти. В данный момент ученые наблюдают за этой экосистемой, чтобы понять, как останки морских гигантов способствуют процветанию экосистем.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Отметим, что эти массивные туши на морском не также известны как "падение кита". Впервые тело мертвого кита было обнаружено на глубине 1 250 метров у побережья Британской Колумбии, в месте также известном как Clayoquot Slope еще в 2009 году исследователями из Исследовательского института Аквариума Монтерей-Бей.

С 2012 года ученые из Ocean Networks Canada (ONC) то и дело возвращаются к останкам кита, чтобы изучить скорость разложения его тела, а также отслеживать изменения в разнообразии морских обитателей, населяющих эту "гостеприимную среду". Последний визит состоялся в рамках экспедиции, предпринятой EV Nautilus Ocean Exploration Trust (OET) и призванной ONC проверить подводные обсерватории, которые в настоящее время работают на этом склоне.

Ученые использовали дистанционно управляемый подводный аппарат — в результате им удалось снять видео высокого разрешения и сделать фотограмметрию падения кита. Исследования были проведены под руководством бентического эколога Фабио Де Лео из ONC.

Китовые туши, опустившиеся на дно, представляют собой оазис, полный продовольствием на глубоководном дне, которое, как правило, весьма бедно на пищу. Ученые считают, что подобные китовые туши способны значительно поддержать разнообразие морских организмов на самом дне.

В 2019 году ученые из Национального морского заповедника Монтерей-Бей обнаружили гораздо более свежую тушу кита на подводной горе Дэвидсон на глубине 3 200 метров. Ученые считают, что тело кита пролежало на океаническом дне около четырех месяцев и за это время стала домом для множества осьминогов, червей, гренадеров и крабов.

Ученые отмечают, что падение тушь китов в Clayoquot происходит на мелководье, однако даже здесь морское дно окутано вечной тьмой, так как солнечный свет попросту не может проникнуть в батипелагические глубины.

По словам Де Лео, они с коллегами до сих пор не знают, какому именно виду принадлежит кит из Clayoquot, однако отмечает, что место его падения сходится с маршрутом миграции серых китов. Любопытным, по мнению исследователей, является то, что даже через 14 лет после обнаружения туши кита, это место все еще кишит жизнью — ученые отмечают, что скелет морского гиганта все еще поддерживает богатую природную фауну.

Исследователи отмечают, что в мини-экосистеме, которую поддерживает кит, встречаются:

блюдечки;

морские улитки;

изоподы;

крабы;

рыба-хвост;

трубчатые черви.

К слову, исследователи полагают, что трубчатые черви, которые были обнаружены здесь в 2009 году, похоже, до сих пор обитают на левой челюсти кита.

Ранее Фокус писал о том, что серые киты нашли необычное решение своей проблемы со вшами: эксплуатируют людей.