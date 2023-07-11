Ценой жизни больных. Люди с ожирением создали дефицит лекарства от диабета

Препарат, изначально предназначавшийся для лечения диабета, сегодня находится в глобальном дефиците, в основном из-за его нецелевого использования для снижения веса.

В настоящее время в мире наблюдается дефицит популярного препарата для лечения сахарного диабета — Оземпик, и, скорее всего, он будет продолжаться еще довольно долго. О причинах происходящего пишет The Conversation.

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Во-первых, Оземпик — это торговое название препарата семаглутид. Если вы с ним не знакомы, ничего страшного. Он используется для контроля уровня сахара в крови больных диабетом. Пару лет назад было проведено исследование, показавшее, что семаглутид также может помочь людям похудеть за счет снижения аппетита. В связи с этим спрос на препарат резко возрос.

Компания Novo Nordisk, производящая семаглутид, фактически создала еще одну версию препарата, специально предназначенную для снижения веса, известную как Вегови. Но спрос на него настолько велик, что компания не может производить его в достаточном количестве. В результате некоторые люди используют Оземпик в качестве средства для снижения веса, хотя он не предназначен для этого. Такое использование препарата не по назначению является одной из основных причин его нехватки.

Подливая масла в огонь ажиотажа социальные сети и поддержка знаменитостей подогрели интерес к семаглутиду. На самом деле мы уже становились свидетелями подобного. В 2022 г. в Великобритании спрос на препараты заместительной гормональной терапии резко возрос после того, как популярная телеведущая публично рассказала о своем положительном опыте лечения. Та же тенденция наблюдается и в случае с семаглутидом, но последствия, как ожидается, будут еще более продолжительными.

Осложняет ситуацию то, что компания Novo Nordisk также испытывает проблемы с производством достаточного количества препарата Вегови. Компания пытается ограничить продвижение препарата, чтобы сдержать спрос, но люди продолжают обращаться к препарату Оземпик для снижения веса. Это не идеальный вариант, поскольку оба препарата предназначены для разных целей и требуют разных дозировок и медицинского контроля.

Найти решение возникшей проблеме не так уж просто. Британские органы здравоохранения рекомендовали не начинать прием Оземпик новыми пациентами. Компания Novo Nordisk планирует провести масштабную модернизацию своего производства с целью увеличения объема выпускаемой продукции. Компания также обратилась к органам здравоохранения с просьбой не допускать использования препарата Оземпик не по назначению. Идея заключается в том, чтобы обеспечить доступность препарата для тех, кто в нем действительно нуждается — для больных диабетом.

В перспективе, людям, желающим использовать семаглутид для снижения веса, стоит обсудить со своими лечащими врачами другие варианты лечения, если они не могут получить Вегови. Тем, кому необходим препарат Оземпик, важно заблаговременно заказывать его пополнение, чтобы избежать его нехватки, ведь от него зависят жизни сотен тысяч людей.

Несмотря на эти проблемы, спрос на Оземпик и Вегови остается высоким, а объем продаж составляет миллиарды долларов. Рынок препаратов для снижения веса огромен и к 2030 году может составить до 100 млрд. долл. Это может означать, что все больше компаний начнут выпускать аналогичные препараты, что поможет снизить их дефицит.

Также, с окончанием срока действия патента компании Novo Nordisk на семаглутид, другие компании получат возможность выпускать данный препарат, что повысит его доступность. Однако до этого еще далеко — срок действия патента истекает не ранее 2030 года, в зависимости от страны.

Итак, итог? Дефицит препарата Оземпик в ближайшее время не закончится. Но в то же время принимаются меры по урегулированию ситуации, и у пострадавших есть надежда на возвращение жизненно-необходимого им лекарства.

Ранее Фокус писал о том, что Оземпик, возможно, лишает людей радости от еды. Люди по всему миру прибегают к лекарству от диабета второго типа для снижения веса, но натыкаются на неожиданный подводный камень — жизнь без радости от еды.

Также Фокус писал о том, что Вегови, согласно исследованиям, эффективно борется с деменцией. В глобальной борьбе с невидимым врагом, известным как деменция или же болезнь Альцгеймера, ученые используют этого неожиданного союзника.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.