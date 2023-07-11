Самый высокий шанс на успех: ученые назвали лучшее время для ЭКО

Решение о проведении ЭКО — это серьезное решение, но не менее важным может быть выбор времени, особенно если речь идет о лете, согласно новому исследованию.

Наука нередко преподносит нам удивительные и даже неожиданные результаты. Недавнее исследование, проведенное в Австралии, безусловно, соответствуют этому утверждению. Ученые выяснили, что экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) оказывается более успешным, если яйцеклетки заготавливаются летом. О новом открытии пишет ScienceAlert.

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Если говорить простым языком, то ЭКО — это медицинская процедура, при которой яйцеклетка соединяется со сперматозоидом вне организма в лаборатории. После формирования эмбриона или эмбрионов их помещают в матку. Однако, согласно новому исследованию, успех этой процедуры, по-видимому, в некоторой степени зависит от времени года. В частности, время сбора яйцеклеток имеет значение.

Исследователи обнаружили, что при сборе яйцеклеток летом шансы на рождение живого ребенка составляют около 31%. Если же яйца собираются осенью, то этот показатель снижается до 26%. Интересно, что показатели для яиц, собранных зимой и весной, находятся где-то посередине. Но вот в чем загвоздка: фактическое время переноса эмбриона в матку, похоже, не имеет никакого значения, важно лишь то, когда яйцеклетка была впервые собрана.

В предыдущих исследованиях ЭКО делался вывод, что время года не оказывает существенного влияния на успешность процесса. Но, как оказалось, сбор яйцеклеток может быть исключением.

Для того чтобы прийти к таким выводам, исследователи тщательно изучили данные восьмилетнего опыта переноса замороженных эмбрионов (3 657, если быть точным), проведенного в одной из клиник репродукции в Перте. Они обнаружили, что эмбрионы, полученные из яйцеклеток, собранных в дни, когда солнце светило более 10 часов, имели на 28% больше шансов на рождение живого ребенка, чем эмбрионы, собранные в дни, когда солнце светило менее 7 часов. Интересно, что температура в день сбора не имела значения.

Эти данные согласуются с результатами другого исследования, проведенного в Северном полушарии в 2022 году. В этом исследовании было установлено, что на успешность ЭКО действительно влияет время года и температура в момент сбора яйцеклеток.

Однако эти два исследования расходятся в одном вопросе: что играет более важную роль — количество солнечных часов или температура окружающей среды. Любой из этих факторов может влиять на выработку витамина D или мелатонина, которые могут оказывать влияние на развитие яиц.

Однако исследователи допускают, что могут действовать и другие факторы. Не исключено, что изменения в активности, диете или образе жизни в разные времена года могут влиять на успешность ЭКО. К сожалению, в данном конкретном исследовании не было собрано данных об этих возможных факторах влияния.

Несмотря на остающиеся вопросы, последствия этого исследования весьма интересны. Для людей, рассматривающих возможность проведения ЭКО, приурочение сбора яйцеклеток к летним месяцам, когда продолжительность светового дня больше, может повысить шансы на успех, если верить заключению ученых.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.