Древние люди жили там еще 18 тыс. лет назад. Найденный зуб переписывает историю о наших предках

Скальное хранилище Римрок-Дроу расположено вблизи города Райли, штат Орегон, с 2011 года привлекает внимание археологов из Орегонского университета. Среди найденных артефактов — каменные орудия труда и остатки зубов вымерших плейстоценовых млекопитающих.

В 2012 году под слоем вулканического пепла, образовавшегося во время извержения горы Святой Елены, сделали важное открытие. Команда наткнулась на фрагменты верблюжьих зубов, возраст которых определили как более 15 000 лет, пишет IFLScience.

Кроме того, относительно недалеко нашли два скребка из оранжевого агата. Примечательно, что на одном из них сохранились следы крови бизона, а другой покрыт слоем вулканического пепла.

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Недавно ученые применили радиоуглеродный метод датирования, чтобы тщательно исследовать эмаль одного из верблюжьих зубов, получив удивительно точную дату: 18 250 лет до н. э. Патрик О'Грейди, археолог, связанный с Археологической полевой школой Музея естественной и культурной истории Орегонского университета, выразил свое удивление, заявив: "Обнаружение 15 000-летнего вулканического пепла было шоком, а 18 000-летний зуб, с каменными инструментами и чешуйками под ним, еще удивительнее".

Однако возникает вопрос: является ли находка фрагмента зуба животного 18 000-летней давности неопровержимым доказательством пребывания человека на этом участке? Хотя наличие тщательно изготовленных каменных орудий указывает на такую возможность, убедить всех в такой интерпретации остается сложной задачей.

Спорный вопрос о древнейшем присутствии человека в Северной Америке уже давно вызывает страстные дебаты в археологическом сообществе. До недавнего времени преобладало убеждение, что первые жители Америки принадлежали к культуре Кловис, которая поселилась на континенте примерно 15 000-13 000 лет назад.

Однако эта хронология постоянно отодвигается назад благодаря многочисленным археологическим находкам последних десятилетий, хотя консенсус остается недостижимым.

Недавно ученые обнаружили, что части верблюжьего зуба более 18 000 лет Фото: Stafford Research

В 2020 году археологи провели раскопки в пещере Чикиуите в центральной Мексике, обнаружив около 2 000 каменных орудий, растительных остатков и следов ДНК из окружающей среды. Датировка находки указывает на то, что люди, вероятно, населяли пещеру на сезонной основе между 25 000 и 33 000 лет назад.

Исследователи, участвовавшие в недавних раскопках в Римрок-Дроу, с нетерпением ждут проведения дальнейших анализов своих находок, чтобы подкрепить аргументы. Это повлечет за собой дополнительное тестирование других фрагментов зубов верблюдов и бизонов, а также исследование растительных остатков, найденных вблизи места пожара.

Кроме того, команда подчеркивает важность сохранения целостности археологических объектов и призывает прохожих и туристов воздерживаться от нарушения любых потенциальных находок, которые они встретят.

В свете этого Бюро землеустройства штата Орегон издало строгое напоминание: "Эти находки отмечают важность надлежащего управления нашими общественными землями. Повреждение, уничтожение или изъятие археологических находок является федеральным преступлением. Оставляйте то, что вы нашли, и не собирайте артефакты или иным образом не наносите ущерб археологическим объектам".

Ранее Фокус писал о древнейшем ДНК от предка человека: его извлекли из зуба, которому 2 млн лет.

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