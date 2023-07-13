Катастрофа может повториться. Действительно ли неандертальцев уничтожил проснувшийся супервулкан

40 000 лет назад супервулкан Campi Flegrei вблизи Неаполя извергался примерно в то же время, когда началось вымирание неандертальцев. Исследователи считают, что вулкан мог сыграть свою роль в этом явлении.

Высотой от 12 до 15 км, расположенный неподалеку от Везувия, Campi Flegrei является массивным подземным вулканом, который не извергался с 1538 года. Однако с 1950-х годов, он время от времени демонстрирует признаки повышенной сейсмической активности — и недавние исследования показывают, что самый опасный вулкан Европы может приближаться к извержению, пишет Live Science.

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В прошлом этот супервулкан вызвал несколько мощных извержений. В частности, извержение, произошедшее примерно 40 000 лет назад, возможно, было крупнейшим в Европе за последние 200 000 лет. Оно получило 7 баллов по шкале вулканической взрывчатости, согласно исследованию 2020 года в журнале Frontiers of Earth Science. Шкала достигает только 8 баллов, и только супервулканы фиксируют извержения с самым высоким рейтингом.

Из-за этого взрыва климат Земли изменился, и это произошло в то же время, когда исчезли неандертальцы. Такое совпадение натолкнуло ученых на предположение, что извержение могло повлиять на вымирание древних людей.

Бенджамин Блэк, доцент Ратгерского университета, был частью команды, которая в 2014 году разработала климатическую модель, чтобы проверить эту гипотезу.

"Когда именно исчезли неандертальцы — это тема для дебатов, но есть данные, свидетельствующие о том, что это могло произойти примерно в то же время — сказал он. — Я думаю, что именно это предположение о совпадении во времени, а также возможность изменения климата заставляют людей задумываться, связано ли извержение с гибелью неандертальцев".

Модель предсказала похолодание от 2 до 4 градусов по Цельсию в Европе на следующий год после извержения. Это было холоднее, чем "Малый ледниковый период" — период похолодания с 14-го по 19-й век, который сопровождался массовым голодом и социальными беспорядками.

Поэтому вполне возможно, что масштабная климатическая катастрофа могла обречь неандертальцев на вымирание. Но, по словам Блэка, остальные доказательства не совпадают.

Карта, показывающая кальдеру Флегрейские Поля, которая простирается на 15км Фото: NASA Earth Observatory

"Наша модель предполагала, что самое сильное вулканическое похолодание произошло дальше на восток, а не в тех районах Европы, где неандертальские популяции, похоже, боролись за жизнь", — говорит Блэк.

Хотя неандертальцы, пострадали из-за извержения, однако они находились далеко от эпицентра климатических изменений.

Проблема неандертальцев заключалась в другом: на момент извержения современные люди уже прибыли в Европу, поэтому неандертальцы конкурировали с ними за природные ресурсы и были на грани выживания.

"Большинство популяций неандертальцев начали быстро сокращаться около 40 000 лет назад, — сказал Антонио Коста, старший научный сотрудник Национального института геофизики и вулканологии Италии, — Однако, временной разрез этих событий недостаточен для того, чтобы утверждать о причинно-следственной связи".

Коста утверждает, что извержение, возможно, на самом деле помогло популяциям неандертальцев, которые боролись за выживание, выжить дольше, чем они могли бы в противном случае. Исследование ученого предполагает, что вулканические осадки могли временно остановить экспансию современных людей в ареал обитания неандертальцев.

Хотя фактическая дата вымирания является предметом дискуссий, неандертальцы еще долго жили после извержения супервулкана Campi Flegrei.

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