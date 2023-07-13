Больше никакой химии. Ключ к лекарству от "сухих глаз" может находиться в наши слезах

Новое исследование тщательно изучило состав человеческой слезы, намекая на будущее персонализированного ухода за глазами и уходе от универсальных глазных капель.

Недавно группа ученых под руководством Хуана Ф. Веги глубоко погрузилась в микрокосмос человеческих слез. Они выяснили, что наши слезы представляют собой сложный суп из липидов, углеводов, белков, воды и солей. Эта уникальная смесь обеспечивает глаза необходимой влагой и защитой, которую не могут в полной мере обеспечить синтетические глазные капли, пишет Medical News.

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Всем нам знакомо это мерзкое чувство, после нахождения в самолете, совершающем длительный перелет, или работе в кондиционированном помещении в течение нескольких часов. В глазах сухость, зуд, возможно, даже небольшая боль. В таких случаях большинство из нас машинально тянется к маленькому флакончику с глазными каплями, чтобы быстро справиться с возникшим раздражением. Но мало кто задумывается о составе этих капель или же о их схожести с нашими слезами. Недавняя научная работа ученых приоткрыла завесу тайны наших собственных слез и пролила свет на возможное будущее лечение недугов связанных с сухостью глаз.

Так, для людей, страдающих от синдрома "сухого глаза", понимание свойств человеческой слезы может привести к созданию индивидуальных растворов на основе искусственной слезы. Они могут обеспечить более индивидуальное и эффективное облегчение дискомфортных симптомов.

В ходе исследования Вега и его коллеги собрали слезы здорового человека и протестировали десять различных составов искусственных слез. Их целью было понять, как изменения в составе этих искусственных слез повлияют на их эффективность.

Но как можно изучить что-то столь крошечное и сложное, как слеза? Исследователи обратились к методу, называемому микрореологией. Это миниатюрная версия приборов, используемых для проверки текучести и стабильности жидкостей, таких как мед или моторное масло, но на этот раз для объемов, равных размеру слезы.

В микрореологии ученые наблюдают за тем, как движутся маленькие частицы, взвешенные в жидкости. Для этого они светят на жидкость и изучают, как свет отражается от частиц. Этот метод, известный как динамическое рассеяние света, дает ученым важную информацию о том, как ведет себя жидкость в различных условиях. Например, в случае искусственных слез, что происходит, когда вы моргаете?

Эти исследования применимы не только для ухода за глазами; они могут повлиять на все сферы — от косметики до пищевых технологий. В этих отраслях понимание того, как контролировать текстуру, стабильность и текучесть продукта, имеет решающее значение для его успеха.

Команда Веги внесла новый вклад в изучение человеческой слезы и рецептуры искусственной слезы. Их инновационные методы могут помочь нам лучше понять и решить проблему различных глазных заболеваний. Команда стремится расширить свои исследования и изучить слезы людей с различными заболеваниями глаз.

Перспективы этого исследования заключаются в возможности создания искусственных слез с учетом индивидуальных потребностей, что может значительно улучшить комфорт и самочувствие людей, страдающих от симптомов сухого глаза. Поэтому, когда вы в следующий раз потянетесь за флаконом глазных капель, вспомните, что за этим крохотным невзрачным флаконом стоит целая наука, работающая над тем, чтобы ваши глаза чувствовали себя лучше.

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