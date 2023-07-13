У стариков действительно есть особый запах: откуда он берется

Новое исследование показало, что люди, как и животные, могут определять возраст по одному лишь запаху.

В ходе нового исследования ученые собрали запахи тела разных возрастных групп, попросив их спать в одних и тех же футболках на протяжении пяти ночей. В футболки были вшиты подушечки под мышками, чтобы впитывать пот людей, пишет IFLScience.

После этого, подушечки помещали в банки, которые потом нюхали участники эксперимента в возрасте от 20 до 30 лет. Их просили оценить неприятность ощущаемых запахов и возраст донора.

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"Данный эксперимент показывает, что люди, как и другие животные, способны различить возраст человека лишь по запаху его тела. Этот эффект вызван в основном запахами тела, исходящими от людей в пожилом возрасте", — говорится в исследовании.

Команда ученых добавляет, что механизм лежащий в основе этого эффекта в настоящее время остается загадкой. Кроме этого, понятием как "запах старика" является кросс-культурным, например, в Японии это явление называется карейсю.

"У пожилых людей есть заметный запах, который молодые люди считают довольно неприятным", — говорит старший автор статьи нейробиолог Йохан Лундстрем.

Другое исследование показало, что за "стариковски запах" частично ответственно химическое соединение 2-ноненаль – ненасыщенный альдегид с неприятным жирным и травянистым запахом. Также на коже с возрастом увеличиваются определенные липиды, которые также могут играть роль в формировании этого особого запаха.

Команда же Лундстрема предполагает, что появление такого запаха связано с поиском подходящих партнеров. Например, в мире насекомых взрослые самцы будут предпочтительнее молодых, так как это показывает, что первые обладают более адаптивными навыками, которые позволили им дожить до своего возраста.

"Подобно другим животным, люди могут извлекать необходимую информацию из запахов тела, которые помогают нам определять биологический возраст, избегать больных людей, выбирать партнера и так далее", — говорит Лундстрем.

Необходимы дополнительные исследования, чтобы выяснить точную причину запаха и какую пользу он может иметь для человека.