Гриб-огнетушитель. Ученые предлагают строить дома из термоустойчивых грибов

Грибы нужны не только для наполнения нашего желудка — скоро они смогут защитить ваш дом от пожара, благодаря новой необычной разработке ученых.

Исследователи из Королевского технологического института в Мельбурне, Австралия, нашли способ использовать возможности огромной сети подземных нитей грибов, известной как мицелий и превратить его в огнестойкий материал. Возможно, это звучит слишком фантастически, но этот новый материал может изменить ситуацию в строительной отрасли, пишет New Atlas.

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Если вам доводилось есть грибы на пицце или в салате, вы, возможно, не подозревали, что этот вкусный гриб — лишь верхушка гораздо более крупного организма. Под землей, каждый гриб соединен с мицелием. Эта разветвленная подземная сеть помогает грибам усваивать питательные вещества, и в последнее время она привлекает внимание ученых.

Исследование обнаружило, что можно выращивать чистые листы мицелия и создавать из них различные формы — от плоских панелей для зданий до материала, похожего на кожу, для модных изделий. Но что действительно является особенным в этом материале, так это его огнестойкость.

При воздействии тепла или огня верхний слой мицелия разрушается, образуя защитный обугленный слой, который защищает нижележащие слои. Ученые считают, что это свойство может сделать его идеальным материалом для огнестойкой изоляции зданий.

Одним из достоинств этого материала является его экологическая чистота. При производстве панелей из мицелия не используются пластмассы, поэтому при горении они не выделяют вредных испарений. Традиционные огнезащитные материалы часто содержат такие соединения, как бромид, йодид, фосфор и азот, которые могут быть токсичны как для человека, так и для окружающей среды. В отличие от них, мицелий в естественных условиях выделяет только воду и углекислый газ.

Однако, как и во всем хорошем, здесь есть своя загвоздка. Грибы растут медленнее, чем наша способность производить пластик, поэтому масштабирование производства может представлять определенную проблему. Однако исследователи видят в этом потенциальную возможность для сотрудничества с грибной промышленностью. Использование отходов грибных ферм может решить проблему снабжения мицелием, а также способствовать устойчивому созданию продукции, отвечающей требованиям пожарной безопасности.

В перспективе команда продолжает работу над этим материалом, надеясь создать грибные маты, способные снизить интенсивность пламени и сделать наши здания еще более безопасными. В гонке со временем по созданию устойчивых и безопасных материалов мицелий может стать нашим неожиданным союзником. И все это благодаря скромному грибу – потенциальному спасителю сотен тысяч жизней от неконтролируемого пламени.

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