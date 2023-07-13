Впервые обнаружен исторический выброс энергии: он меняет представление о причинах таких явлений

Астрономы впервые обнаружили длинный гамма-всплеск в центре древней галактики.

Международная группа ученых представила новое исследование в журнале Nature Astronomy, в котором сказано, что астрономы впервые обнаружили длинный гамма-всплеск в центре древней галактики. Это очень важное открытие, ведь согласно имеющимся представлениям о появлении таких выбросов энергии, их источников в центре древних галактик нет, пишет SciTechDaily.

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Гамма-всплесками называют масштабные выбросы энергии гамма-излучения. Считалось, что длинные гамма-всплески продолжительностью не менее нескольких секунд возникают только после смерти огромных звезд, когда они превращаются в сверхновую, или при слиянии нейтронных звезд в двойной системе. Но в центре древних галактик ни тех, ни других нет, а значит, что источником этого явления является что-то другое и авторы нового исследования выяснили, что это может быть.

Считалось, что длинные гамма-всплески продолжительностью не менее нескольких секунд возникают только после смерти огромных звезд, когда они превращаются в сверхновую, или при слиянии нейтронных звезд в двойной системе Фото: wikipedia

О том, что длинные гамма-всплески могут появляться во время взрыва очень больших звезд было известно уже относительно давно. Но только в прошлом году астрономы выяснили, что при столкновении двух нейтронных звезд в двойной системе, когда происходит взрыв килоновой, также появляются длинные гамма-всплески. И вот, год спустя, группа астрономов обнаружила третий источник появления такого выброса энергии.

Новый источник гамма-всплесков

Авторы исследования использовали несколько телескопов для анализа гама-всплеска, который был зафиксирован еще 4 года назад и результаты показали, что этот выброс энергии произошел недалеко от центра древней галактики. Но в центрах таких галактик почти нет огромных звезд, которые могли бы взорваться сверхновой. С другой стороны любой взрыв сверхновой был бы хорошо виден в оптическом диапазоне света, чего не наблюдалось.

По словам ученых, в центрах галактик на расстоянии в примерно 4 световых года (это дистанция отделяющая Солнце от Проксима Центавра, ближайшей звезды) от их сверхмассивной черной дыры находится огромное количество обычных звезд. По словам ученых их может быть сотни тысяч, кроме того, здесь также находятся и нейтронные звезды, звезды белые карлики и даже маленькие черные дыры. Поэтому вероятность столкновения между разными объектами очень высока.

Ученые пришли к выводу, что данный гамма-всплеск появился из-за столкновения двух абсолютно разных и не связанных между собой в одной системе нейтронных звезд. Предполагается, что эти звезды приблизились друг к другу на опасное расстояние в результате влияния гравитации огромного количества обычных звезд в центре далекой галактики.

Ученые пришли к выводу, что данный гамма-всплеск появился из-за столкновения двух абсолютно разных и не связанных между собой в одной системе нейтронных звезд Фото: SciTechDaily

Может быть и другая причина

В то же время, ученые признают, что гамма-всплеск мог быть вызван столкновением двух небольших черных дыр, или же белых карликов. Нейтронные звезды, как и черные дыры являются результатом гибели огромных звезд. В то время как белые карлики появляются в результате гибели таких звезд, как Солнце, или немного больших по размерам и массе объектов.

В белый карлик превратится наше Солнце после своей смерти Фото: space.com

Авторы нового исследования считают, что нужно и дальше проводить наблюдения за длинными гамма-всплесками, но в это раз нужно наблюдать за ними вместе с анализом гравитационных волн, которые появляются во время катастрофических столкновений. Это поможет более точно сказать, что же вызвало этот и ему подобные выбросы энергии, которые происходят в центрах галактик. Возможно дальнейшее исследование покажет абсолютно новую причину, которая изменит и предыдущие представления о гамма-всплесках.

Согласно новой теории, во Вселенной на самом раннем этапе ее существования появились, можно сказать, "темные звезды". То есть это звезды, жизнь которых поддерживала не термоядерная реакция, а столкновение частиц темной материи, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что канадский физик предложил новое решение некоторых проблем космологии. Он считает, что все известные космические аномалии во Вселенной на самом деле не аномалии, просто мы неправильно представляем себе продолжительно эволюции космоса и время, когда произошел Большой взрыв.