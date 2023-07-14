Печень в подарок. Проведена первая в мире двойная-пересадка органов по уникальной методике

Столкнувшись казалось бы, с безвыходной ситуацией, врачи поставили на кон все, положившись на недавнее научное исследование, итогом чего стало спасение двух жизней и проведение уникальной в своем роде операции.

Адриана Родригес, 31-летняя мать из Беллингема, штат Вашингтон, недавно перенесла революционную медицинскую процедуру, которая спасла ей жизнь. Ее история необычна тем, что врачи пересадили ей новое сердце и печень. Все кажется обыденно, пока вы не узнаете, что ее печень была абсолютно здорова. Об уникальной операции пишет New Atlas.

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Через две недели после того, как Адриана родила своего третьего ребенка, у нее случилась экстренная медицинская ситуация, называемая расслоением коронарной артерии — разрывом главной артерии сердца. Обычно такие разрывы заживают сами по себе с помощью лекарств. К сожалению, в случае Адрианы разрыв привел к тяжелой сердечной недостаточности, которая не поддавалась стандартному лечению. В итоге ей пришлось прибегнуть к помощи аппарата, называемого системой экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), который взял на себя работу сердца и легких по перекачке крови и насыщению ее кислородом. Эта ситуация была временным решением; конечной точкой должна была стать пересадка сердца.

Однако недавняя беременность осложнила ситуацию. По словам доктора Шин Лин, кардиолога из Медицинской школы Вашингтонского университета, вероятность того, что организм Адрианы отторгнет новое сердце, составляла 99%. Это связано с тем, что во время беременности в организме женщины вырабатываются антитела против чужеродных веществ, в данном случае антигенов отца ребенка. Эти антитела не причинят вреда ребенку, но в случае трансплантации они, скорее всего, стали бы атаковать новый орган.

Столкнувшись с огромной проблемой поиска идеально подходящего донора сердца для подобной ситуации, в медицинских кругах называемого "иммунологическим близнецом", доктор Лин решил пойти на беспрецедентный шаг, вдохновившись результатами исследования, проведенного в 2021 году. Научный труд, послуживший фундаментом решения доктора, показал, что пациенты, которым пересаживали и сердце, и печень, имеют высокий уровень защиты от отторжения органов. Несмотря на то что печень Адрианы была здорова, доктор Лин полагал, что ее замена может значительно повысить ее шансы на принятие нового сердца.

Этот новый подход был назван "пересадкой сердца после печени" (ПСПП-Д), где "Д" указывало на работу процедуры по принципу "домино", другими словами — на конкретную последовательность пересадки органов. Уникальность метода заключалась в том, что здоровая печень Адрианы пересаживалась другому пациенту, который в ней нуждался. Таким образом, необычный шаг потенциально спасал не одну, а две жизни.

Доктор Джей Пал, кардиоторакальный хирург, участвовавший в операции, признался, что недоказанность этой процедуры вызывала сомнения у команды. Однако, учитывая безвыходные обстоятельства, они все же решили действовать.

Сложная хирургическая операция заняла 17 часов. Пересадив женщине новое сердце и печень, а также имплантировав печень другому пациенту, команда врачей затаила дыхание, ожидая, удастся ли их смелый план. На кону было поставлено все и сразу – от бесценной жизни человека до врачебной карьеры каждого участвующего в операции врача.

Время шло, организм Адрианы противился и вырабатывал антитела, но агрессивного отторжения новых органов не фиксировалось. И вот наконец, к великому облегчению врачей, через 65 дней после операции он уже не вырабатывал антител против новых органов, что свидетельствовало об успешности трансплантации.

Несмотря на столь интересный результат, команда признается, что не совсем понимает, почему процедура ППСП-Д оказалась успешной. Дэниел Фишбейн, специалист по сердечной недостаточности из команды, отмечает важность понимания "чуда", стоящего за процедурой, в надежде на разработку будущих методов лечения, которые могли бы имитировать ее эффект без необходимости использования настоящего органа и неопределенностей по поводу исхода операции.

Эта необычная и, по-своему, революционная операция не только спасла жизнь Адриане, но и открыла новую главу в трансплантации органов. Она дает луч надежды другим пациентам, оказавшимся в аналогичной ситуации, и открывает путь для инновационных подходов к лечению в будущем. Однако важно помнить, что для понимания и повторения успешного результата необходимы дополнительные исследования и анализ успешно проведенной операции, прежде чем врачи смогут идти на такой рискованный шаг вновь.

А пока история Адрианы остается замечательным свидетельством чудес медицинской науки, смелости врачей, важности научных исследований и мужества молодой матери, которая согласилась на подобную авантюру, вопреки всей неопределенности, чтобы получить шанс увидеть взросление своих троих детей.

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