"Призраки" мертвых звезд в Млечном Пути имеют загадочное расположение: стала известна причина (фото)

Особенные планетарные туманности в нашей галактике имеют необычное расположение – они выравнены почти параллельно плоскости Млечного Пути. Ученые считают, что знают почему это происходит.

Ученые из Манчестерского университета, Великобритания, выяснили, почему некоторые остатки мертвых звезд расположены одинаково и выравнены почти параллельно к плоскости нашей галактики, пишет ScienceAlert.

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Что такое планетарная туманность?

Планетарные туманности существуют относительно недолго и их иногда называют призраками мертвых звезд. Дело в том, что такие туманности появляются в конце жизни таких звезд, как Солнца, когда эти звезды выбрасывают в космос внешние слои плазмы. Это происходит до того, как такая звезда сожмется под действием гравитации и превратится в мертвую звезду – белый карлик.

22 самые известные планетарные туманности Фото: NASA

Планетарная туманность возникает не в результате взрыва сверхновой, когда остается разбросанный по космосу остаток сверхновой, и поэтому они представляют собой относительно цельную неповрежденную структуру и выглядят часто как яркие пузыри. Из-за своей схожести с формой планеты такие туманности и получили свое название.

Особенные планетарные туманности

В том случае, когда звезда белый карлик появилась в двойной звездной системе (так бывает очень часто), то планетарные туманности приобретают совсем другую форму. Считается, что орбитальное движение двух звезд приводит к разделению такой туманности на части и они становятся похожими на песочные часы или же иногда их сравнивают с бабочками, которые распахнули свои крылья.

Планетарные туманности (слева направо) NGC 6302, NGC 6881 и NGC 5189. Снимки сделаны телескопом Хаббл Фото: NASA

Еще 12 лет назад ученые из Манчестерского университета впервые обнаружили, что такие планетарные туманности часто располагаются таким образом, что их центральная ось находится параллельно или почти параллельно к плоскости Млечного Пути. Долгое время астрономы не могли понять, почему так происходит. И вот по прошествии стольких лет, астрономы нашли возможную причину такому явлению.

В ходе нового исследования ученые провели наблюдение за более, чем 100 планетарными туманностями, расположенными в балдже Млечного Пути. Этот регион космоса, где находится большое количество звезд с небольшими расстояниями между друг другом, имеют почти все спиральные галактики.

Планетарная туманность NGC 6302. Ее еще называют туманность Бабочка Фото: NASA

Причина необычного расположения "призраков" мертвых звезд

Результаты исследования показали, что необычное расположение особого вида планетарных туманностей присутствует там, где две звезды вращаются очень близко друг к другу.

По словам ученых, в процессе формирования звезд в балдже Млечного Пути задействованы различные факторы, такие как гравитация, турбулентность и магнитные поля. До сих пор ученые не знали, какой из этих факторов может привести к необычному выравниванию планетарной туманности.

Разные планетарные туманности на изображениях телескопа Хаббл Фото: NASA

Астрономы пришли к выводу, что единственной, наиболее вероятной причиной этого явления могут быть магнитные поля. Хотя эти магнитные поля в балдже галактики сейчас не очень сильные, чтобы объяснить такое явление, они могли быть очень мощными в прошлом. Таким образом эти поля зафиксировали такое положение двойных звездных систем еще задолго до появления планетарных туманностей.

То есть, в двойных звездных системах, которые считаются молодыми, и в тех, где планеты не имеют такого тесного орбитального вращения, не обязательно может проявится такой эффект. И это подтверждают новые наблюдения.

В то же время ученые указывают на то, что нужны дополнительные исследования, чтобы подтвердить эту теорию.

Фокус уже писал о том, что астрономы впервые обнаружили исторический выброс энергии, который меняет представление о причинах таких явлений.

Также Фокус писал о том, что как показывает новое исследование, первые звезды во Вселенной поддерживали свою жизнь за счет темной материи.