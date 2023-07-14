"Призраки" мертвых звезд в Млечном Пути имеют загадочное расположение: стала известна причина (фото)
Особенные планетарные туманности в нашей галактике имеют необычное расположение – они выравнены почти параллельно плоскости Млечного Пути. Ученые считают, что знают почему это происходит.
Ученые из Манчестерского университета, Великобритания, выяснили, почему некоторые остатки мертвых звезд расположены одинаково и выравнены почти параллельно к плоскости нашей галактики, пишет ScienceAlert.
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Что такое планетарная туманность?
Планетарные туманности существуют относительно недолго и их иногда называют призраками мертвых звезд. Дело в том, что такие туманности появляются в конце жизни таких звезд, как Солнца, когда эти звезды выбрасывают в космос внешние слои плазмы. Это происходит до того, как такая звезда сожмется под действием гравитации и превратится в мертвую звезду – белый карлик.
Планетарная туманность возникает не в результате взрыва сверхновой, когда остается разбросанный по космосу остаток сверхновой, и поэтому они представляют собой относительно цельную неповрежденную структуру и выглядят часто как яркие пузыри. Из-за своей схожести с формой планеты такие туманности и получили свое название.
Особенные планетарные туманности
В том случае, когда звезда белый карлик появилась в двойной звездной системе (так бывает очень часто), то планетарные туманности приобретают совсем другую форму. Считается, что орбитальное движение двух звезд приводит к разделению такой туманности на части и они становятся похожими на песочные часы или же иногда их сравнивают с бабочками, которые распахнули свои крылья.
Еще 12 лет назад ученые из Манчестерского университета впервые обнаружили, что такие планетарные туманности часто располагаются таким образом, что их центральная ось находится параллельно или почти параллельно к плоскости Млечного Пути. Долгое время астрономы не могли понять, почему так происходит. И вот по прошествии стольких лет, астрономы нашли возможную причину такому явлению.
В ходе нового исследования ученые провели наблюдение за более, чем 100 планетарными туманностями, расположенными в балдже Млечного Пути. Этот регион космоса, где находится большое количество звезд с небольшими расстояниями между друг другом, имеют почти все спиральные галактики.
Причина необычного расположения "призраков" мертвых звезд
Результаты исследования показали, что необычное расположение особого вида планетарных туманностей присутствует там, где две звезды вращаются очень близко друг к другу.
По словам ученых, в процессе формирования звезд в балдже Млечного Пути задействованы различные факторы, такие как гравитация, турбулентность и магнитные поля. До сих пор ученые не знали, какой из этих факторов может привести к необычному выравниванию планетарной туманности.
Астрономы пришли к выводу, что единственной, наиболее вероятной причиной этого явления могут быть магнитные поля. Хотя эти магнитные поля в балдже галактики сейчас не очень сильные, чтобы объяснить такое явление, они могли быть очень мощными в прошлом. Таким образом эти поля зафиксировали такое положение двойных звездных систем еще задолго до появления планетарных туманностей.
То есть, в двойных звездных системах, которые считаются молодыми, и в тех, где планеты не имеют такого тесного орбитального вращения, не обязательно может проявится такой эффект. И это подтверждают новые наблюдения.
В то же время ученые указывают на то, что нужны дополнительные исследования, чтобы подтвердить эту теорию.
Фокус уже писал о том, что астрономы впервые обнаружили исторический выброс энергии, который меняет представление о причинах таких явлений.
Также Фокус писал о том, что как показывает новое исследование, первые звезды во Вселенной поддерживали свою жизнь за счет темной материи.