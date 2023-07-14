Самый старый среди найденных: в захоронении бронзового века обнаружили гребень и украшение (фото)

Во время раскопок в рамках проекта по строительству дороги в Южном Гламоргане, Уэльс, археологи обнаружили захоронение бронзового века. Среди находок — изысканное золотое кольцо для волос, а также самая старая деревянная расческа, когда-либо найденная в Соединенном Королевстве.

Эксперты считают, что эти 3000-летние предметы, найденные вместе с кремированными человеческими останками, дают ценное представление о внимании к деталям и мастерстве цивилизации бронзового века. Они предполагают, что плакальщицы сознательно выбирали эти предметы, чтобы сопровождать умершего в загробном мире, пишет Arkeonews.

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Деревянная расческа, размером всего 36 мм, имеет восемь узких зубцов. Тот факт, что этот фрагмент расчески сохранился с течением времени, — довольно исключительный. Органические артефакты, такие как дерево, обычно быстро разлагаются в почве, но в данном случае, возможно, воздействие процесса кремации на расческу способствовало ее сохранению.

По данным Археологической группы Ред-Ривер, эта деревянная расческа может быть самой старой из когда-либо найденных в Британии. До сих пор предыдущим рекордсменом была небольшая римская расческа, датированная периодом между 140 и 180 годами нашей эры.

Золотое кольцо для волос диаметром 1,1 см демонстрирует незаурядное мастерство и сложную отделку в виде елочного узора. Считается, что это ранний пример декоративных аксессуаров для волос.

Определить пол лица, которому принадлежали расческа и кольцо, достаточно сложно. Однако мастерство продемонстрированное для изготовления кольца, позволяют предположить, что оно, вероятнее всего, принадлежало человеку с высоким статусом.

Деревянная расческа, размером всего 36 мм, имеет восемь узких зубцов Фото: Red River Archaeology Group

Марк Коллард, директор Археологической группы Ред-Ривер, выразил свое восхищение находкой, заявив: "Мы часто встречаем металлические фрагменты и различные артефакты, но находка расчески является действительно чрезвычайной. Он дает редкий взгляд на личную жизнь людей бронзового века".

Дэвид Гилберт, руководитель проекта Археологической группы Ред-Ривер, отметил значение деревянной расчески, заявив: "Хотя золотое кольцо может завораживать визуально, деревянный гребешок больше всего достоин внимания. Его находка, не имеющая аналогов в Уэльсе и, возможно, во всей Великобритании, показывает внимание к деталям и гордость за свою внешность, которую часто не замечают при изображении доисторических людей в популярных СМИ".

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