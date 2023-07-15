Загадочный близнец черной дыры: что такое белая дыра и существует ли она вообще

Белые дыры — это космические объекты, которые действуют противоположным от черных дыр образом.

Белые дыры долгое время считались таким же порождением общей теории относительности Эйнштейна, как и черные дыры. Но совсем недавно некоторые ученые задались вопросом, могут ли эти объекты быть двумя сторонами одной медали, пишет Space.

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Для экипажа космического корабля белая дыра будет выглядеть точно так же, как и черная дыра. Но если продолжить наблюдения с более близкого расстояния, окажется что эта дыра не поглощает материю, а выбрасывает ее, считает Карло Ровелли из Центра теоретической физики, Франция.

Что такое белая дыра?

Физики описывают белую дыру как противоположного близнеца черной дыры. В то время как горизонт событий черной дыры это – место из которого ничто не возвращается, то горизонт событий белой дыры – это место, куда ничто не попадет. Белая дыра — это, как считают теоретики, обратная сторона черной дыры. В черной дыре есть сильное гравитационное поле, которое притягивает материю к себе. Если это вещество пересекает горизонт событий, то уже не может выбраться из черной дыры. Белая дыра — это обратная сторона. Таким образом, белая дыра почти подобна антигравитации, бесконечно выбрасывающей материю и в эту дыру попасть нельзя.

Есть ли доказательства существования белых дыр?

Герайнт Льюис из Сиднейского университета говорит, что до сих пор ученые нее нашли никаких доказательств существования белых дыр. Некоторые ученые предполагают, что дело в том, что Вселенная асимметрична, и мы видим начало с Большого Взрыва, а впереди у нас бесконечное будущее, а это значит, что будущее прописывается во Вселенной, оно задает одностороннее направление времени. Это означает, что может существовать только решение для черной дыры. И поэтому, хотя математически возможно существование белой дыры, тот факт, что наша Вселенная асимметрична, означает, что они физически не реализованы.

Физики описывают белую дыру как противоположного близнеца черной дыры Фото: space.com

Как найти белую дыру?

По словам Льюиса, искать белые дыры означает тратить время в пустую, несмотря на то, что некоторые физики-теоретики настаивают на обратном. В то время как общая теория относительности теоретически описывает белые дыры, никто не знает, как они могут образоваться на самом деле.

"Даже если бы образовались белые дыры, они, вероятно, не задержались бы слишком долго. Любая исходящая материя столкнется с материей на ее краю и этот объект превратится в черную дыру", — говорит Хэл Хаггард из Бард-колледжа в Нью-Йорке, США.

Почему белые дыры могут существовать?

В тоже время Ровелли поддерживает давнюю теорию о том, что белые дыры могут быть результатом смерти черных дыр. А они, согласно теории Стивена Хокинга испаряются и со временем исчезают.

"Как умирает черная дыра? Мы не знаем. Как рождается белая дыра? Может быть, белая дыра — это результат смерти черной дыры", — говорит Ровелли.

Некоторые физики предполагают, что белые дыры однажды станут доминировать во Вселенной, после того как звезды сгорят, а черные дыры исчезнут.

Фокус уже писал о том, что согласно новой теории, вся Вселенная в самом начале могла превратится в черную дыру, но этого не случилось.