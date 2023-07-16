Последствия могут удивить: ученые рассказали, можно ли дрессировать кошку

Известно, что дрессировка очень полезна для собак. Но можно ли то же самое применить к кошкам и котам?

Многие владельцы кошек и котов задаются вопросом: можно ли дрессировать своих домашних любимцев так же, как это делают владельцы собак? Как показывают исследования, если у вас есть много терпения и времени, то кошки и коты могут удивить вас, если вы начнете их дрессировать, пишет Petsradar.

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"Несмотря на то, что некоторые владельцы домашних животных в это не верят, но как показывают разные исследования, кошек дрессировать можно. Но для это нужно гораздо больше времени и терпения, чем для дрессировки собак", — говорит ветеринар Дайана Хаслер из Эдинбурга, Великобритания.

Как показывают исследования, и с ними согласна Хаслер, если дрессировать кошек и котов, то это принесет много пользы этим животным. В частности, это поможет улучшить их умственные способности и избавить их от скуки. Но самое главное, домашних любимцев нельзя никогда наказывать во время дрессировки, а лишь постоянно поощрять. Это может быть еда, если вы знаете, что это лучшая мотивация для кошки.

"Дрессировка кошек и котов – это намного более сложное занятие, чем дрессировка собак. Собаки хотят доставить удовольствие хозяину, а кошки и коты зачастую больше думают о своем собственном удовольствии", — говорит Хаслер.

Дрессировка кошек и котов – это намного более сложное занятие, чем дрессировка собак Фото: BBC

По словам ветеринара, кошек и котов можно научить выполнять такие команды, как сидеть, стоять, лежать, подойти к хозяину. Хасслер считает, что при обучении животного разным командам, нужно подкреплять это обучение угощением или похвалой. Подобная дрессировка может помочь наладить с кошкой контакт в том плане, что ее можно научить не делать нежелательные вещи. Иногда кошки царапают мебель, но, чтобы они использовали для этого когтеточку ученые рекомендуют во время дрессировок издавать определенные звуки и говорить кошке ласковые слова или даже давать еду. То есть, если кошка начинает царапать диван, а вы ее пытались приучить к когтеточке, то услышав звук или увидев еду, кошка со временем поймет, что другое действие принесет ей удовольствие.

В исследовании, которое проводилось 6 лет назад и было опубликовано в журнале Animals говорится о том, что дрессировка кошек и котов помогает снизить стресс у животных. Но в основном домашние любимцы были очень рады еде, которую получали за выполнение тех или иных действий, чем другим видам поощрения. Но, по словам Хасслер, некоторые кошки лучше реагируют на ласковые слова и поглаживания, ведь каждое животное имеет свои индивидуальные особенности.

По словам ученых, если во время дрессировок вы используете еду как поощрение, то нужно сократить объем обычно потребляемой пищи кошками или котами. Это нужно сделать, чтобы избежать появления лишнего веса, а также некоторых болезней у ваших домашних любимцев.

Кошек и котов можно научить выполнять такие команды, как сидеть, стоять, лежать, подойти к хозяину Фото: ScienceAlert

Также, как показывают исследования, не стоит затягивать с поощрением кошки после правильного выполнения команд или за правильное поведение. Нужно дать ей угощение или другое поощрение практически сразу. Если этого не сделать, то кошка может связать это поощрение с каким-то другим своим действием. Но количество поощрений нужно сокращать по мере того, как ваша кошка или кот начнут выполнять постоянно те или иные команды, или же у них будет желаемое для вас поведение.

"Самое главное, нужно помнить, что во время дрессировки кошек и котов нельзя наказывать. Это приведет к появлению страха, а затем и агрессии, что повысит стресс у животного и оно отдалиться от хозяина", — говорит Хаслер.

Как показало недавнее исследование ученых из Корнельского университета, США, кошки не понимают почему их наказывают за те или иные действия. Ведь многие такие действия они считают нормальными.

По словам Хаслер, если ваша кошка плохо себя ведет, лучше полностью ее игнорировать или перенаправить ее внимание на желаемое поведение, за которым следует вознаграждение. Это будет более эффективно, чем словесные или физические наказания. Таким образом ваш домашний питомец станет более счастливым.

Фокус уже писал о том, что ученые считают, что домашние животные не всегда способствуют улучшению психики человека. Владение домашним животным не всегда является панацеей от психических расстройств.