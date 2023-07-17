Родственные связи. Ветеринары рассказали, могут ли собаки узнавать матерей и братьев с сестрами

В новом исследовании ученые сосредоточились на понимании того, могут ли наши питомцы узнавать своих сородичей даже спустя годы разлуки.

Взять домой щенка — волнительное событие для все, кто хочет взять в семью пушистого друга. При этом некоторые из нас могут ощущать чувство вины при мысли, что разлучили крохотных щенков с собратьями и матерями всего через несколько недель после рождения, пишет Daily Mail.

Эксперты из организации The Dog People сосредоточились на понимании того, как это влияет на щенков, и это кажется весьма удивительным. В своем анализе ветеринары ссылаются на исследование Королевского университета 1994 года, в ходе которого ученые провели тесты на основе запаха на десятке матерях-собаках и более полусотни щенков.

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Теперь ветеринары утверждают, что разлученные в возрасте 8-12 недель, щенки, как правило, забывают о своих братьях и сестрах, с которыми они расстались всего через пару лет, если живут одни. При этом исследование показывает, что эти же щенки узнавали своих матерей даже после двухлетнего рубежа, и их матери часто помнят своих детей тоже.

В исследовании 1994 года приняли участие ретриверы, лабрадоры и овчарки, при этом ученые не зафиксировали никаких различий. Результаты исследования показывают, что из 25 щенков 19 предпочитали запах своей матери в тестах на запах. При этом 14 из 18 матерей также отдавали предпочтение запаху своего потомства, когда ей давали его понюхать на ткани.

По словам специалиста по поведению собак и дрессировке в благотворительной организации Woodgreen Pets Charity Бритты Розендаль, то, что щенки узнают свою мать даже спустя годы кажется вполне естественным, так как они являются альтернативным видом. Простыми словами, это значит, что щенки рождаются недоразвитыми и созревают с помощью родителей. Фактически их выживание зависит от матери, а потому ее признание имеет решающее значение.

В то же время ветеринары утверждают, что разлученные щенки на самом деле безболезненно расстаются с отношениями, "установленными в прошлой жизни". Исследователи уверены, что память и эмоции собак в действительности работают совершенно иначе, чем у людей, именно это и позволяет им легче сближаться с нами.

В другом исследовании, проведенном в 2016 году, ученые обнаружили, что собаки, вероятно, обладают эпизодической памятью — могут помнить определенные события из прошлого, но весьма ограничено. Предполагается, что они склонны забывать события с течением более длительного периода времени.

В то же время ветеринары рекомендуют оставлять щенков в своем помете в течение 8-12 недель после рождения. Предполагается, что разлука в более раннем воздухе может привести к более серьезным проблемам в более взрослой жизни. Дело в том, что в течение первых недель жизни собаки развивают свои моторные навыки, стрессоустойчивость, а также способность контролировать свой укус. Именно поэтому слишком ранее разделение щенков с матерью может нарушить этот процесс, а в дальнейшем и вовсе вылиться в беспокойство, собственничество и агрессию.

Ветеринары также предупреждают, что некоторым щенкам в более взрослом возрасте могут сниться кошмары, если они пережили травмирующий опыт в детстве. В то же время Розендаль отмечает, что не стоит слишком очеловечивать поведение собак, так как наблюдение за ними с точки зрения человека в действительности может затруднить их истинное понимание.

Чтобы сблизиться со своим питомцем, ветеринары советуют выделить время для социализации и установить здоровый распорядок дня, который будет включать:

прогулки;

еду;

игры.

Кроме того, стоит позаботиться о том, чтобы у собаки была собственная "зона дзен", где она могла бы проводить свое свободное время так, как ей того хочется.

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