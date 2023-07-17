Падающие звезды. Метеорные дожди летом 2023 года будут потрясающими: когда их наблюдать

Большинство из метеорных дождей будут активными в течение многих дней и за ними можно наблюдать, если свет Луны не будет этому помехой.

Каждое лето многие любители астрономии с нетерпением ждут ежегодного метеорного потока Персеиды, но часто упускают из виду другие менее известные метеорные дожди (или их еще называют "падающие звезды"), пик которых приходится на период с 26 июля по 17 августа, пишет Space.

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Этим летом почти все метеорные потоки будут хорошо видны в ночном небе, благодаря тому, что свет Луны будет не слишком сильно их затмевать. И эти метеорные дожди будут активными в течение многих дней лета.

Итак, какие метеорные потоки или "падающие звезды" можно наблюдать в июле и в августе 2023 года?

Каприкорниды

Этот первый метеоритный дождь в данном списке этих астрономических явлений, пик которого настанет 26 июля. Хотя на самом деле некоторые яркие метеоры из этого потока можно было наблюдать, начиная с 10 июля и иногда они будут видны вплоть до 15 августа.

Стоит сказать, что начало и конец появления этих метеорных потоков являются условными и это не значит, что именно эти даты являются их ограничителями. Считается, что за максимальным проявлением этого потока лучше наблюдать после полуночи, когда станет достаточно темно.

Метеорные потоки являются обломками, которые откололись от комет и когда они попадают в атмосферу Земли, то появляются яркие полосы, именно поэтому в древности люди считали их падающими звездами.

Дельта-Аквариды

Пик этого потока наступит 29 июля, хотя частично метеориты из этого потока видны начиная с 12 июля по 19 августа. Считается, что этот метеоритный дождь состоит из двух частей и в среднем каждый час можно наблюдать за падением 20-30 метеоров, сгорающих в земной атмосфере. Астрономы рекомендуют наблюдать пик метеорного потока через пару часов после полуночи.

Ученые считают, что Дельта-Аквариды образовались из одного объекта, который развалился на две части теперь это кометы под названием комета Марсдена и комета Крахта.

Аустриниды

Пик этого метеорного потока наступает 31 июля, хотя сам он частично виден с 15 июля до 20 августа. Но лучше всего этот метеорный поток виден в южном полушарии, когда в атмосфере сгорает примерно 5 метеоров в час.

Большинство из метеорных дождей будут активными в течение многих дней и за ними можно наблюдать, если свет Луны не будет этому помехой Фото: NASA

Альфа-Каприкорниды

Этот метеорный поток, который начинается примерно 3 июля, достигает пика примерно 2 августа и заканчивается 15 августа. Считается, что особенно зрелищным он выглядит для жителей северного полушария Земли. Во время падения метеоров остаются очень длинные яркие полосы. Но 2 августа может быть Луна будет сиять очень ярко, что помешает нормальному наблюдению за метеоритным дождем.

Альфа-Каприкорниды являются обломками кометы 169P/NEAT. Считается что этот метеорный поток образовался примерно от 3 до 5 тысяч лете назад.

Йота-Аквариды

Это достаточно маленький и слабый метеорный поток, который можно обнаружить в небе с 25 июля по 15 августа. Всего 6 метеоров в час можно будет увидеть во время пика этого потока 6 августа, но наблюдать за ними нужно в сумерках до наступления темной ночи.

Персеиды

Это, наверное, самый знаменитый метеорный поток в этом списке, который будет особенно хорошо виден в этом году, ведь свет Луны не будет мешать наблюдениям.

Этот метеорный поток является обломками кометы Свифта — Таттла и падающие метеоры будут хорошо видны всю ночь 13 августа. Если будет особенно темное небо, то можно будет увидеть до 50 падающих метеоров в час. Первые метеоры из потока Персеиды уже становятся заметными 17 июля, а последние можно еще увидеть 24 августа. Но, это, наверное, самый яркий метеоритный дождь из данного списка.

Каппа Цигниды

Это последний метеорный поток лета 2023 года. Частично он виден с 3 по 28 августа, но его пик приходится на 17 августа. Хотя в час будет падать всего около трех метеоров, все же они будут очень яркими.

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