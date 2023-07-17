Потерянный город найден: раскопки обнаружили римский лагерь и утраченную крепость в Испании (фото)

Мадридский политехнический университет сделал важное открытие в провинции Сория, расположенной на севере Испании. Благодаря раскопкам археологи обнаружили существование римского лагеря и древнего кельтского города, известного как Титиакос.

Кельтиберия, расположенная в северо-центральной части современной Испании, когда-то населяли племена, которые, как полагают, имели смешанное кельтское и иберийское наследие, начиная с третьего века до нашей эры. Регион охватывал большую часть современной провинции Сория, а также значительные части соседних провинций Гвадалахара и Теруэль. Кельтиберы процветали в горной стране, расположенной между истоками рек Тежу (Тажо) и Иберу (Эбро), пишет Arkeonews.

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Кельтоиберийскому городу, который появился в результате раскопок, по оценкам, более 2 000 лет. Это может быть давно потерянный город Титиакос, известный своим стратегическим значением во время Серторианской войны. Серторианская война, длившаяся с 80 по 72 год до н.э., служила последним оплотом марианцев после их поражения в Италии во время Второй гражданской войны Суллы. Война стала свидетелем стойкого сопротивления Квинта Сертория в Испании в течение более десяти лет, пока он не потерпел поражение от Помпея и Метелла Пия.

Исследования провели в местности Деза после того, как аэрофотосъемка выявила потенциальные археологические объекты. Среди находок были участки высеченной в скалах дороги с колеями колес, указывающие на проезд повозок.

Мэр Дези, Висенте Алехандре, отметил историческое значение этого места, которое ранее оставалось без внимания и не изучалось. Одной из примечательных особенностей стало наличие большой 2,5-тонной каменной глыбы, расположенной над обрывом, окутанной загадочностью, поскольку ее назначение оставалось непонятным.

Профессор Эудженио Санц, возглавивший расследование, отметил, что это место оставалось незамеченным на протяжении веков из-за его естественной интеграции с ландшафтом. Скальные образования, сформировавшиеся за более чем два тысячелетия, приняты за естественные случайности рельефа местности.

Военный лагерь служил защитным бастионом для кельтско-римского города, защищая его уязвимые стороны Фото: UPM

По мнению Санца, военный лагерь служил защитным бастионом для кельтско-римского города, защищая его уязвимые стороны. Команда исследователей предполагает, что форт, вероятно, построен под патронатом союзных серторианцев, с главной целью защиты городского монетного двора. В пользу этого предположения свидетельствуют следы военных действий и конфликта, а также монеты с монетного двора.

Раскопки показали, что из карьера добыто примерно 12 000 кубометров известняка, что соответствует объему и типу породы, найденных в других стенах и повторно использованных каменных ограждениях окружающих сельскохозяйственных усадеб.

Это выдающееся открытие проливает свет на древнюю историю Кельтиберии и ее взаимодействие с римским присутствием, раскрывая ранее неизвестные аспекты этой захватывающей цивилизации и ее стратегические военные мероприятия. Поскольку исследователи продолжают углубляться в находки, затерянный город Титиакос может вскоре открыть еще больше тайн своего прошлого.

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