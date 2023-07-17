Скрытая угроза. Ученые считают, что нечто делает ядовитых змей агрессивнее — шансы на укус растут

Результаты исследования свидетельствуют о том, что шансы человека быть укушенным ядовитой змеей значительно возросли.

Казалось бы глобальное потепление и резкие изменения климата, и так, обрушили на планету множество разных напастей, в том числе засуху, наводнения и волны невероятной жары. Однако это еще не все и теперь в списке угроз и опасностей, вызванных изменениями климата прибавилось еще одно: более теплая погода повышает вероятность укусов ядовитых змей, пишет Science Alert.

Исследование было проведено учеными из штата Джорджия в США, где обитает 17 видов ядовитых змей, однако лишь 7 из них представляют опасность для человека. Результаты исследования свидетельствуют о том, что повышение температуры на каждый градус Цельсия приводит в среднем к увеличению числа укусов змей на 6%.

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Ученым уже известно, что змеи реагируют на сезонные изменения погоды, например, зимой они впадают в "спячку" (брумацию), поэтому вполне вероятно, что при более высоких температурах они будут более активными. Исследователи и ранее обнаруживали эту связь, однако никогда не углублялись в изучение ее причин.

По словам соавтора исследования, ученого-эколога из Университета Эмори в Джорджии Ноя Сковроника, сегодня исследователям крайне мало известно о том, как погода влияет на взаимодействие человека и змеи. Отчасти это также связано с тем, что множество укусов змей происходят в тех местах, где нет надежных данных о причинах заболеваемости и смертности. Тем не менее новое исследование немного проливает свет на данную проблему.

В ходе исследования ученые изучили почти 4 000 посещений больниц, связанных с укусами ядовитых змей, в период с 2014 по 2020 годы. Далее эти госпитализации были связаны с погодой, которая была в тот день, включая такие детали, как температура воздуха и наличие осадков.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что наибольшее количество укусов змей на самом деле приходится на лето, однако именно весной наблюдалась самая высокая связь между температурой воздуха и количеством укусов змей. Теперь исследователи полагают, что более высокие температуры на самом деле могут делать змей более вялыми и агрессивными.

Случаи укусов змей были зарегистрированы в штате Джорджия Фото: GeoHealth

Отметим, что данное исследование не пыталось предсказать, как дальнейшие тепловые волны отразятся на риске укуса змеи, однако расширение городских районов уже делает более вероятным, что пути ядовитых змей и людей будут пересекаться все чаще.

Статистика Всемирной организации (ВОЗ) свидетельствует о том, что ежегодно змеи кусают более 5 миллионов человек ежегодно, при этом около 138 000 человек умирают от этих укусов. Ученые отмечают, что яд змеи способен вызвать многочисленные проблемы со здоровьем, в том числе привести к ампутации, другим необратимым нарушениям или даже смерти.

По словам герпетолога из Университета Эмори Лоуренс Уилсон, основным способом снижения негативных встреч людей со змеями является образование. Необходимо, чтобы люди знали, какие места обитания предпочитают змеи, чтобы в дальнейшем могли их избегать.

Ранее Фокус писал о том, что ученые считают, что гремучие змеи на самом деле милые и любят обниматься.