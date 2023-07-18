"Титаник" нашли в ходе секретной миссии ВМС США: об этом молчали больше 20 лет

Основной целью секретной военной миссии был совсем не затонувший в 1912 году "Титаник".

В 1912 году, почти сразу после того как затонул "Титаник", были предприняты попытки поднять на поверхность обломки корабля и тела погибших. Но в то время технологии для водолазов были настолько примитивными, что миссия была обречена на провал, пишет SciTechDaily.

В итоге, обломки корабля были найдены лишь в 1985 году во время совместной миссии тогдашнего офицера ВМС США и океанографа Роберта Балларда и французского океанографа Жана-Луи Мишеля.

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Интересно то, что данное погружение не имело никакого отношения к "Титанику". На самом деле ВМС США искали две затонувшие подводные лодки USS Scorpion и USS Thresher. Никто не знал об этом до 2008 года, когда Баллард наконец-то смог рассказать свою историю.

"Военно-морской флот наконец-то может об этом рассказать", — заявил Баллард в 2008 году в программе National Geographic.

USS Thresher затонул в апреле 1963 года, а USS Scorpion последовал на дно двумя годами позже в мае 1965 года. Обе атомные подлодки остаются единственными, которые когда-либо терял ВМФ США.

Военно-морской флот был заинтересован в том, чтобы отыскать затонувшие подлодки для выяснения обстоятельств кораблекрушения. Также военные разрешили Балларду заняться поисками "Титаника", но только если на это останется время после обнаружения подлодок. Также миссии предстояло выяснить, был ли причастен СССР к потоплению USS Scorpion и USS Thresher.

"Мы не нашли следов повреждение от вражеского оружия, из-за которым могли бы затонуть подлодки", — объяснил тогдашний заместитель начальника военно-морских операций по подводным боевым действиям Рональд Тунман.

За 12 дней до конца миссии Баллард все же смог найти "Титаник", догадавшись, что корабль раскололся надвое и оставил за собой след из обломков.

"Это предположение спасло нашу миссию, оно оказалось верным", — добавил Баллард.

По его словам, военно-морской флот нервничал по поводу того, что общественность может догадаться, зачем на самом деле специалисты прочесывали дно океана.

"ВМФ США не ожидал, что я действительно смогу найти "Титаник", поэтому они очень занервничали из-за огласки, когда это все же произошло. Но люди были настолько сосредоточены на легенде о "Титанике", что никогда не задавались лишними вопросами", — подытожил Баллард.