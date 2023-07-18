Беспризорники Земли. На планете все еще есть невостребованные участки, не нужные ни одной стране

Это может показаться странным, но на поверхности нашей планеты все еще остается несколько мест, на которые не претендует ни одно суверенное государство.

Наш современный мир представляет собой "лоскутное одеяло", на котором строго определены границы разных государств. Фактически поползновение в сторону этих границ будет означать начало военного конфликта. Однако несмотря на одержимость человечества линиями на карте и амбициозными планами некоторых правителей расширить границы своего государства, на Земле все еще остаются "неприкаянные земли", на которые фактически не претендует ни одно государство в мире, пишет IFLScience.

Эти территории известны как Terra nullius — в переводе с латинского "ничья земля". В этот список входят Бир-Тавиль между Египтом и Суданом, несколько анклавов на хорватско-сербской границе, а также огромные куски Антарктиды.

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Бир-Тавиль: Земля кочевников

Именно это место является наиболее ярким примером Terra nullius. Бир-Тавиль представляет собой участок земли площадью 2 060 квадратных километров, расположенный недалеко от границы между Египтом и Суданом. При этом на него не претендует ни одна страна.

По сути, эта территория представляет собой безлюдную пустыню, где температура воздуха достигает 45°C в разгар лета. Официально население этой земли равно нулю, однако ее часто посещают проходящие кочевые племена, например, народ абабда.

Исследователи отмечают, что эта географическая причуда сформировалась во многом благодаря границам, установленным Британской империей в 19-20 веках. В 1899 году Великобритания достигла соглашения с Египтом, в котором говорилось, что "территории к югу от 22-й параллели" принадлежит Судану, что поставило бы Бир-Тавиль под контроль Судана.

В 1902 году Великобритания разработала еще один план суданско-египетской границе. Согласно этой новой схеме Бир-Тавиль был передан уже под управление Египта. Именно поэтому эту землю время от времени использовали племя абабда, которое базировалось недалеко от Асуана на юге Египта.

Любопытно, что Египет готов соблюдать лишь изначальные границы, установленные в 1899 году, тогда как Судан склоняется к границам 1902 года. Простыми словами, Египет считает, что эта земля относится к Судану, и наоборот — таким образом Бир-Тавиль оказался вне зоны влияния обеих стран.

Отметим, что некоторые группы пытались претендовать на эту землю, впрочем, ни одна из них не смогла получить международного признания. Например, в 2014 году житель США Джереми Хитон из Вирджинии попытался объявить эту территорию своей, назвав ее "Королевство Северный Судан", а себя провозгласил королем. Тогда Хитом объяснил свое поведение желанием исполнить мечту дочери стать принцессой. Увы, в ООН скептически отнеслись к подобному заявлению.

Ученые также считают, что в будущем Бир-Тавиль может стать примером нового типа юрисдикции, в которой правами на землю владеют коренные народы. Впрочем, сегодня эта земля не принадлежит никому.

Земля Мэри Берд: ненужный кусок пирога Антарктиды

Согласно международному праву ни одна часть Антарктиды не принадлежит ни одной стране. Впрочем, это не помешало 7 странам объявить части континента своими, это:

Аргентина; Австралия; Чили; Франция; Новая Зеландия; Норвегия; Великобритания.

Если посмотреть на карту, эти территориальные претензии разрезают Антарктиду на кусочки, будто пиццу, причем большая часть достанется Австралии и Норвегии. Однако один угол все же остается невостребованным и известен как Земля Мэри Берд.

Этот участок получил свое название в честь жены американского морского офицера Ричарда Берда, который исследовал эту территорию в начале 20 века. Исследователи отмечают, что Земля Мэри Берд является самой большой невостребованной территорией в мире, а ее площадь составляет колоссальные 1 605 792 квадратных километра. По словам ученых, единственная причина почему этот участок земли до сих пор остается невостребованным, заключается в том, что он чрезвычайно изолирован и непроходим даже по стандартам Антарктиды.

Карта, показывающая территориальные претензии Антарктиды Фото: Wikimedia Commons

Горня Сига: либертарианцы мечтают о Либерленде

В 1900-х годах несколько участков земли между балканской границей Хорватии и Сербии на восточном берегу реки Дунай после кровавого распада Югославии стали предметом ожесточенных споров. Однако на западном берегу проблема противоположная: ни одна из стран не претендует на четыре участка.

Самой большой из этих областей является Горня Сига, площадь которой составляет всего 7 квадратных километров и представляет собой лесные угодья, действующие как пройма Дуная. Де-факто этот участок земли находится под хорватским контролем, однако они заявляют, что земля сербская, в то же время Сербия не предъявляет претензий на эту территорию.

Несмотря на то, что Хорватия и Сербия игнорируют эту территорию, некоторые другие партии заинтересованы в том, чтобы признать Горню Сигу своей. Например, в 2015 году группа либертарианцев во главе с чешским политиком Витом Едличкой установила флаг на необитаемом болоте и провозгласила его крохотным государством под названием Либерленд. Они планировали превратить его в либертарианскую утопию без обязательных налогов, минимального государственного регулирования, а в качестве валюты здесь планировали использовать биткоины.

Впрочем, этой мечте не суждено было сбыться. Несмотря на то, что Хорватия и Сербия не проявляют интереса к этой территории, хорватские власти не были в восторге от такой идеи, а потому полиция арестовывала любого, кто пытался ступить на эту землю.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали самый старый сохранившийся город на Земле.