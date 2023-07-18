Монгольский флот в водах Японии: археологи нашли корабли Великого хана Хубилая (фото)

В этом году у берегов Японии обнаружили остатки затонувшего корабля, что стало важным историческим открытием. Обломки идентифицированы как часть монгольского флота, который приплыл в Японию во второй половине 13-го века.

Эта замечательная находка служит острым напоминанием о богатом подводном археологическом наследии Японии, разбросанном по всему ее огромному океану и внутренним водоемам, пишет Arkeonews.

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Два военных похода, предпринятые ханом Хубилаем, тогдашним монгольским лидером, произошли в 1274 и 1281 годах. Они известны в Японии как "монгольские нашествия".

Во время последнего вторжения 1281 года участие приняла огромная монгольская армия, насчитывавшая до 4 000 кораблей и 140 000 воинов, что сделало его крупнейшим морским вторжением своего времени вплоть до операции "Оверлорд", состоявшейся почти 670 лет спустя.

Согласно историческим свидетельствам, когда погода стала неблагоприятной, часть второй армады хана Хубилая искала убежища в бухте Имари, надеясь переждать там шторм. К сожалению, у судьбы были другие планы, и корабли потерпели катастрофическую гибель.

Сегодня участок залива Имари, где откапывают артефакты с этих злополучных кораблей, определен как подводный культурно-исторический объект, известный как "Такасима Казаки". Она получила это название благодаря своей близости к Такасиме (остров Така).

Хотя спорадические исследования проводились с 1980-х годов, только в 2011 году команда исследователей во главе с Йошифуми Икедой (Yoshifumi Ikeda), профессором археологии из Университета Кокугакуин, сделала революционное открытие. Во время его работы в Университете Рюкю они нашли одно из затонувших судов.

Деревянный якорь монгольского корабля 13 века Фото: Shunsuke Nakamura

Интересно, что осенью прошлого года команда вызвала ажиотаж, когда успешно спасла деревянный якорь из-под обломков корабля.

Однако процесс исследования не обошелся без вызовов. Видимость под водой вокруг острова Такасима невероятно плохая, ее часто описывают как "ныряние в суп мисо". В конце концов команда прибегла к методу проб и ошибок во время проведения акустических исследований, используя топографию морского дна и послойный анализ, чтобы сузить поиск и обнаружить эти древние остатки.

Дзюн Кимура, доцент Университета Токай отметил, что в японских водах лежат многочисленные неисследованные руины, которые содержат потенциал для дальнейших невероятных открытий.

Исследователи с особым энтузиазмом относятся к многообещающим показаниям гидролокатора, которые указывают на наличие других захороненных кораблей монгольской армады в том же районе. Эти места представляют невероятные возможности для дальнейших исследований в ближайшие годы.

Глядя в будущее, исследователи выразили свое стремление со временем поднять один из затонувших кораблей. Однако они признают, что это связано с огромными техническими и финансовыми трудностями. В случае успеха это станет знаменательным событием, ведь монгольский флот может снова появиться в Японии после 800-летнего перерыва.

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