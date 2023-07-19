Далекая туманность показала, как будет выглядеть Солнечная система после смерти Солнца (фото)

После смерти огромной звезды образовалась очень редкая планетарная туманность.

Ученые из обсерватории Джемини юг, расположенной в Чили поделились уникальным изображением двухдольной планетарной туманности. Такие объекты существуют недолго, а потому их редко удается увидеть. Эта туманность появилась в результате смерти красного гиганта, и таким же станет и наше Солнце, что может привести к образованию такой же туманности, пишет Space.

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Планетарные туманности на самом деле не имеют никакого отношения к планетам и появляются в результате гибели звезд похожих на Солнце, которые могут иметь немного меньшие или немного большие размеры, чем наша звезда.

Когда жизнь таких звезд подходит к концу, то они увеличиваются в размерах и превращаются в красных гигантов. В результате этого процесса звезды сбрасывают внешнюю оболочку из плазмы и постепенно превращаются в белых карликов. Выброшенное в космос вещество окружает умирающую звезду и появляются объекты, которые могут иметь разные формы, но их видно благодаря свету центральной звезды. Это и есть планетарные туманности. Но эти объекты существуют всего примерно 20 тысяч лет, а потому астрономам не всегда удается их обнаружить.

Планетарная туманность IC 2220 Фото: space.com

Через примерно 5 млрд лет наше Солнце также станет красным гигантом, уничтожит нашу планету в результате расширения и возможно образует планетарную туманность.

Что касается данной планетарной туманности, то она называется IC 2220 и расположена на расстоянии в 1200 световых лет от нас. Это двухдольная туманность, так как представляет собой разделенную на две части туманность. В центре этого объекта находится звезда красный гигант HR3126, которая уже превращается в белого карлика.

Самое интересное, что этой звезде всего 50 млн лет, но она уже закончила свой жизненный цикл. Для сравнения нашему Солнцу 4,6 млрд лет и его ждет еще очень долгая жизнь. Ученые предполагают, что процесс сгорания водородного топлива в ядре звезды HR3126 происходил быстрее, чем у Солнца, ведь она в 5 раз больше нашей звезды по размерам и массе. Поэтому жизнь этого гиганта закончилась так рано.

Солнце через 5 млрд лет также станет красным гигантом Фото: NASA

Важно отметить, что двухдольные туманности в основном появляются в двойных звездных системах, но астрономы так и не обнаружили компаньона HR3126. Скорее всего эта звезда уже исчезла и все ее вещество находится в планетарной туманности.

Что касается названия этого объекта, то кроме IC 2220, он имеет еще одно прозвище. По какой-то причине астрономам форма туманности напомнила старинный английский глиняный сосуд для питья, который называется кувшин Тоби. Эти кувшины изготавливали в форме сидящего человека, который держит кувшин. Поэтому объект получил прозвище Туманность Кувшин Тоби.

Фокус уже писал о том, что ученые выяснили, каким образом появляются полярные сияния на Меркурии в его очень тонкой атмосфере.