Очень красивы изнутри. Ученые составили подробную карту человеческого кишечника (фото)

Удивительные сверхдетальные снимки точно показывают, что живет в нашем кишечнике, и это потрясающе красиво.

Человеческий организм чрезвычайно сложен и многогранен: каждый орган и каждая клетка выполняют свои отдельные функции, при этом все они взаимодействуют между собой для достижения лучшего результата. В новом исследовании ученые из Стенфордской медицины в США использовали передовой метод, чтобы заглянуть внутрь человеческого кишечника — результат оказался потрясающим, пишет Science Focus.

В ходе исследования ученые использовали метод визуализации для картирования пищеварительной системы человека. В результате им удалось создать чрезвычайно детализированную карту человеческого кишечника и это в действительности выглядит очень красиво. Авторы исследования отмечают, что анализ также показал, что на кишечник подобен другим сообществам по соседству: с различными типами клеток, которые взаимодействуют друг с другом, чтобы переварить пищу и защититься от микробов и инфекций.

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В ходе исследования ученые изучили 8 отделов тонкого и толстого кишечника девяти умерших реципиентов. Для визуализации этих отделов кишечника они использовали технологию, также известную как "совместное обнаружение путем индексирования" (CODEX). Простыми словами, этот метод представляет собой многократное окрашивание и промывание тканей кишечника флуоресцентными антителами, которые связываются с определенными белками и облегчают визуализацию.

Деталь, показывающая белки, бактерии и иммунные клетки крупным планом Фото: Stanford Medicine

Авторы исследования объединили CODEX с другими технологиями визуализации и секвенирования, что позволило им создать карту этого участка человеческого тела вплоть до уровня отдельных клеток, чего раньше не удавалось достичь никому другому.

Далее ученые нанесли на карту кишечник человека, что позволило им определить два десятка различных клеточных окрестностей в пищеварительной системе человека, в том числе:

эпителиальные клетки, составляющие слизистую оболочку кишечника;

клетки соединительной ткани;

нервные клетки;

кровеносные сосуды.

На этом изображении показаны мышечные клетки красного цвета, окруженные иммунными клетками пурпурного цвета, белками голубого цвета и эндотелиальными клетками (желтый) Фото: Stanford Medicine

Авторы исследования надеются, что эти изображения в дальнейшем будут использоваться в клинических условиях и помогут в диагностике ряда состояний, таких как:

синдром раздраженного кишечника;

рак толстой кишки на ранней стадии.

Предполагается, что врачи смогут сравнивать и анализировать изображения здоровой и нездоровой пищеварительной системы и замечать проблемы на начальных стадиях. В дальнейшем исследователи намерены создать трехмерную карту кишечника, чтобы лучше понять нервные структуры и кровеносные сосуды пищеварительной системы человека.

Изображение крупным планом, показывающее красные мышечные клетки, различные белки и иммунные клетки более подробно Фото: Stanford Medicine

Ранее Фокус писал о том, что ученые использовали новую технологию для создания клеточного атласа сетчатки.